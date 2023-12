Vrijwel vlak slot Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese markten zijn woensdag nagenoeg vlak gesloten in aanloop naar het laatste monetaire beleidsbesluit van dit jaar van de Amerikaanse Federal Reserve, dat om 20:00 uur wordt verwacht.

De Stoxx Europe 600 index daalde fractioneel tot 472,46 punten. De Duitse DAX daalde licht naar 16.766,05 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,2 procent naar een stand van 7.531,22 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent hoger op 7.548,44 punten.

Na een positieve opening zakten de beurzen gedurende de dag toch wat weg richting het “main event” van woensdagavond, namelijk het rentebesluit in de VS.

Hoewel bijna alle marktvolgers ervan uitgaan dat de rente ongemoeid wordt gelaten, zal de aandacht dus uitgaan naar de toelichting op het besluit, de dot plot en de nieuwe economische ramingen.

CMC Markets denkt dat sommige Fed-bestuurders zich nog wel zorgen maken over de effecten van een verlaging en of een verlaging niet weer kan leiden tot een oplopende inflatie. CMC verwacht niet dat er nog een renteverhoging in het vat zit, maar denkt wel dat de Fed in het dot plot niet al te mild wil overkomen.

Omdat de kerninflatie nog twee keer zo hoog ligt als de doelstelling van 2 procent die de Fed hanteert, is de markt misschien te optimistisch, waarschuwde Deutsche Bank. De bank rekent eerder op een uitspraak in de trant van dat de centrale bank bereid is het beleid verder te verkrappen als dat nodig zou zijn. Ook Swissquote denkt dat Powell het optimisme zal willen temperen.

Verder werd bekend dat de Britse industrie over oktober van dit jaar 0,8 procent minder produceerde. De productie van de industrie van de eurozone daalde in oktober met 0,7 procent, terwijl de verwachting vooraf lag op een daling met 0,3 procent.

De olieprijzen noteerden woensdag wat hoger, nadat de Amerikaanse olievoorraden opnieuw waren gedaald. In de week eindigend op 8 december daalden de voorraden ruwe olie met 4,3 miljoen vaten naar 440,8 miljoen vaten.

Het herstel komt nadat de prijs dinsdag nog was gedaald naar het laagste niveau in 6 maanden door zorgen over een mogelijke overaanbod en de ongerustheid over de vraag.

Oliekartel OPEC handhaafde vanmiddag haar verwachtingen voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar en verhoogde wel de groeiraming voor de mondiale economie. Een vat Brent olie noteerde woensdag 1,5 procent hoger op 74,36 dollar.

De euro/dollar noteerde nagenoeg onveranderd op 1,0791. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0787 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0793 op de borden.

Stijgers en dalers

BASF ging woensdag in Frankfurt aan kop en won 4,4 procent. UBS verhoogde het advies voor BASF van Verkopen naar Kopen op basis van een herstel in de huidige cyclus. UBS verwacht een bodemvorming voor BASF in het lopende kwartaal en het eerste kwartaal van 2024.

Siemens Energy verloor daarentegen 3,2 procent.

In Parijs voerden Engie en Essilor Luxottica de lijst aan met winsten van 1,1 en 1,0 procent. Carrefour had een lastige dag en verloor 5,4 procent.

In Brussel was Solvay de grote winnaar en kon 8,2 procent bijschrijven als gevolg van de opsplitsing van Solvay in Syensqo en het 'nieuwe' Solvay. Beide aandelen kregen de afgelopen dagen een reeks koopadviezen van analisten uitgedeeld.

In Amsterdam was ASMI de grootste stijger en kon 2,8 procent bijschrijven. Ahold Delhaize was de grootste daler en verloor 2,1 procent.

Inditex verloor 0,1 procent, ondanks dat het Spaanse modehuis de marge-outlook voor volgend jaar verhoogde. Volgens Bernstein is er voor het vierde kwartaal nog wel wat ruimte voor margegroei.

Tussenstanden Wall Street

Ook in de VS bleven de beurzen dicht bij huis in afwachting van het rentebesluit later vandaag. De indices noteerden rond het slot in Europa fractioneel hoger.