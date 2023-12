AEX sluit nipt hoger dankzij chippers

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten. Beleggers bleven optimistisch gestemd, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve nabeurs.

De AEX index sloot 0,1 procent hoger op 787,02 punten.

Over een paar uur volgt het laatste rentebesluit van de Fed in 2023 en vrijwel niemand in de markt houdt rekening met een wijziging van de rente. Ook voor januari wordt algemeen een patstelling verwacht.

De markt lijkt erop te rekenen dat de volgende stap van de Fed een renteverlaging in mei zal zijn. Beleggers zijn dus benieuwd of de uitspraken van voorzitter Jerome Powell woensdagavond met die verwachting overeenstemmen.

"Elke hint op een mogelijke renteverlaging zal worden aangegrepen, vooral ook omdat de Fed daar tot nog toe niet op heeft gezinspeeld", stelde Interactive Investor.

Omdat de kerninflatie nog twee keer zo hoog ligt als de doelstelling van 2 procent die de Fed hanteert, is de markt misschien te optimistisch, waarschuwde Deutsche Bank.

De bank rekent eerder op een uitspraak in de trant van dat de centrale bank bereid is het beleid verder te verkrappen als dat nodig zou zijn. Ook analisten van Swissquote denken dat Powell het optimisme zal willen temperen.

De Amerikaanse producentenprijzen bleven in november stabiel na een daling met 0,4 procent een maand eerder. Economen rekenden voor november op een stijging met 0,1 procent, dus het cijfer was geen grote verrassing.

In Europa was de stemming overwegend negatief, met lagere beurzen in Parijs en Frankfurt, Milaan, Madrid en Lissabon.

Het vertrouwen onder beleggers is in de afgelopen weken sterk gestegen, volgens Saxo Bank. Op een schaal van -15 naar +15 steeg de vertrouwensindex van 1,6 naar 3,9 punten. Dat is de hoogste stand van dit jaar.



Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0787.

De olievoorraden in de VS daalden afgelopen week met 4,3 miljoen vaten. Men rekende op een kleinere afname van minder dan 1 miljoen vaten. De olieprijzen stegen. Brent-olie en WTI-olie werden 1,4 procent duurder op 74,21 en 69,54 dollar.

Een rapport van OPEC, dat volgend jaar meer groei verwacht, gaf een steun in de rug.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg Wolters Kluwer 1,2 procent na een positief analistenrapport van JPMorgan, met een nieuwe koopadvies. RELX had al een Overwogen advies bij de bank, maar het koersdoel ging wel omhoog. RELX sloot vlak.

ASMI was de grootste winnaar met 2,8 procent koerswinst, en halfgeleidersectorgenoot Besi en ASML wonnen ook terrein, tot 1 procent.

Shell beperkte het verlies tot 0,3 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een analistenrapport van BNP Paribas Exane, dat het aandeel Shell van zijn kooplijst haalde. Adyen en Ahold Delhaize leverden 1,6 en 2,1 procent in.

Inpost was een sterke stijger met 3,6 procent. Het bedrijf ziet Nick Rose, lid van de raad van commissarissen, per 13 december aanstaande vertrekken. Ook laadden beleggers aandelen van laadpalenmaker Alfen in. Het aandeel kon 5,4 procent bijschrijven.

Kunstmestreus OCI was een andere stijger, mogelijk door overnamegeruchten op Betaville. De website komt vaker met overnamegeruchten, die zeker niet altijd waar blijken te zijn.



Just Eat Takeaway en Air France-KLM eindigden onderaan in de AMX met verliezen van 2,3 en 3,2 procent.

De AScX index viel uit de toon met een 0,9 procent lagere slotstand. Dit was mede te wijten aan Avantium, dat aankondigde dat het volgend jaar tenminste 50 miljoen euro extra kapitaal nodig heeft om zijn FDCA-productie te kunnen starten en daarvoor nieuwe aandelen uitgeeft. Het aandeel leverde ruim 12 procent in, vanwege de verwachte winstverwatering. De omzetdoelstelling van 100 miljoen euro die Avantium voor 2026 afgaf, is volgens Degroof wel ambitieuzer dan verwacht.



Ook de maker van funderingen voor windmolens Sif en de bouwer van elektrische bussen Ebusco leverden in, met koersdalingen van 2,6 en 2,3 procent.

Winnaars bij de kleinere fondsen waren schaarser. Vivoryon steeg 2,4 procent en Nedap 1,0 procent.



Het lokaal genoteerde Ease2pay won 28 procent. Het bedrijf verwacht in 2024 een positieve EBITDA te kunnen realiseren. Beleggers stemden vandaag in met alle voorstellen tijdens een aandeelhoudersvergadering, na een strategie-update van het bedrijf.



Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen gingen woensdag fractioneel hoger, in afwachting van de Fed en de toelichting van Powell.