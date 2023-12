Licht hogere start voor Wall Street

(ABM FN-Dow Jones)De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een licht hogere opening, nadat producentenprijzen over november wezen op een beperkte inflatiedruk.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,2 procent in het groen en de Nasdaq lijkt 0,3 procent hoger te gaan openen.

Dit betekent dat de koersen rond de hoogste niveaus van het jaar blijven schommelen.

Woensdagavond volgt het rentebesluit van de Fed en vrijwel niemand in de markt houdt rekening met een wijziging van de rente. Ook voor januari wordt algemeen een patstelling verwacht.

De markt lijkt erop te rekenen dat de volgende stap van de Fed een renteverlaging in mei zal zijn. Beleggers zijn dus benieuwd of de uitspraken van voorzitter Jerome Powell woensdagavond met die verwachting overeenstemmen.

"Elke hint op een mogelijke renteverlaging zal worden aangegrepen, vooral ook omdat de Fed daar tot nog toe niet op heeft gezinspeeld", stelde Interactive Investor.

Omdat de kerninflatie nog twee keer zo hoog ligt als de doelstelling van 2 procent die de Fed hanteert, is de markt misschien te optimistisch, waarschuwt Deutsche Bank. De bank rekent eerder op een uitspraak in de trant van dat de centrale bank bereid is het beleid verder te verkrappen als dat nodig zou zijn. Ook Swissquote denkt dat Powell het optimisme zal willen temperen.

De Amerikaanse producentenprijzen bleven in november stabiel na een daling met 0,4 een maand eerder. Economen rekenden voor november op een stijging met 0,1 procent, dus het cijfer was geen grote verrassing.

In Europa was de stemming verdeeld, met vlakke beurzen in Parijs en Frankfurt, een plusje in Londen en lagere koersen in Milaan, Madrid en Lissabon.

Europese wetgevers kwamen een stap dichterbij wetgeving om betere werkomstandigheden voor medewerkers van zogeheten platformbedrijven zoals Uber en Deliveroo te regelen. Dit kan een prijskaartje hebben voor bezorgbedrijven en andere bedrijven uit de zogeheten gig economie wereldwijd.

De Aziatische beurzen waren woensdagochtend verdeeld, met winst voor de Nikkei en verlies in Hongkong.

Olie werd iets duurder. WTI-olie kostte 69,09 dollar, een stijging van 0,7 procent. Brent-olie koste 73,68 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0785. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0795 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Pfizer heeft gewaarschuwd dat de omzet uit coronaproducten volgend jaar kan dalen, door een aanhoudende vertraging in de vraag naar het vaccin en een behandeling van het farmaciebedrijf. Ook de winst zal lager zijn dan de analistenverwachting voor 2024. Het aandeel stond voorbeurs 7 procent lager.

Het jury-oordeel van maandag dat Google een illegaal monopolie drijft met zijn Play Store, is een nieuwe bedreiging voor de inkomsten uit App Stores, die goed zijn voor 500 miljard dollar aan omzet per jaar en een winstmachine is geworden voor Apple en Google. De jury koos unaniem de kant van spellenmaker Epic Games, die zegt te zijn benadeeld door Google. Moederbedrijf Alphabet lijkt hoger te openen.

ReShape Lifesciences meldde dinsdag goedkeuring van zijn aangepaste middel tegen obesitas. Het aandeel steeg voorbeurs 58 procent. Het bedrijf wil het product Lap-Band 2.0 in de VS lanceren.

Take-Two Interactive komt in de Nasdaq 100-index. De maker van onder meer de populaire Grand Theft Auto-gameserie noteerde voorbeurs 3 procent hoger.

Blend Labs steeg 10 procent in de elektronische handel na een koersdoelverhoging door Keefe Bruyette.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen eindigden dinsdag hoger. De S&P 500 steeg 0,5 procent op 4.643,70 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 36.577,94 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 14.533,40 punten.