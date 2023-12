Beursblik: Bank of England zal rente opnieuw handhaven

(ABM FN) De Bank of England zal de rente aanstaande donderdag opnieuw handhaven op 5,25 procent, maar vermoedelijk wel met aanhoudende verdeeldheid binnen het beleidscomité van de Britse centrale bank.

"Hoewel de kans op een verrassende renteverhoging al lang verdwenen is, is de kans groot dat de drie haviken in het comité opnieuw voor een renteverhoging van 25 basispunten stemmen, waardoor ze opnieuw met 6-3 voor de status quo zullen stemmen", voorspellen economen van ING.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets blijft de loongroei in het Verenigd Koninkrijk een punt van zorg, wat deels verklaart waarom drie van de negen leden van het monetaire beleidscomité - Catherine Mann, Megan Greene en Jonathan Haskel - nog steeds hogere rentetarieven willen.

"Het zal interessant zijn om te zien hoe deze drie donderdag zullen stemmen, nu de markten al rekening houden met renteverlagingen voor volgend jaar", aldus Hewson.

Volgens ING prijzen de markten voor 2024 momenteel drie renteverlagingen in en daar is de Bank of England allerminst blij mee.

"Maar nu de diensteninflatie afneemt en de loongroei ook zal afkoelen, denken we dat beleggers terecht denken aan een renteverlaging in de zomer. Wij verwachten 100 basispunten aan renteverlagingen volgend jaar", aldus ING.

"We krijgen [donderdag] alleen een verklaring en notulen, en geen persconferentie of prognoses, dus de kans om de beeldvorming [van de markt] te veranderen is vrij beperkt. Maar we verwachten dezelfde hawkish forward guidance als de vorige keer, inclusief de bewoordingen om de rente voor langere tijd restrictief te houden", voorspellen de economen van de bank.

Dat denkt ook HSBC. Volgens de Britse bank zal de Bank of England vasthouden aan haar boodschap dat de rente waarschijnlijk langer hoger zal blijven en dat praten over renteverlagingen voorbarig lijkt.

De Bank of England maakt donderdagmiddag om 13.00 uur zijn rentebesluit bekend.