Arcadis benoemt twee nieuwe commissarissen

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft Linda Morant en Peter de Wit benoemd als commissaris. Dit meldde het ingenieurs- en adviesbureau woensdag. Beiden zijn voor een periode van vier jaar aangesteld, tot aan het einde van de algemene aandeelhoudersvergadering in 2027. Morant is momenteel chief digital officer bij The Crown Estate in Londen, terwijl De Wit al bijna dertig jaar leidinggevende functies bekleedt bij McKinsey in Amsterdam. De Wit komt ook in audit- en risk-comité van Arcadis. info@abmfn.nl

