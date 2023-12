Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in afwachting van het rentebesluit van de Fed, die de rente vermoedelijk ongemoeid laat, waarmee de nadruk vanavond komt te liggen op de toelichting op het besluit, het dot plot en de nieuwe economische ramingen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 474,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 16.808,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,3 procent met een stand van 7.566,24 punten. De Britse FTSE steeg 0,3 procent naar 7.561,94 punten. De belangrijkste vraag waar vanavond een antwoord op wordt gezocht is wanneer de Fed de rente weer gaat verlagen, nu de inflatie richting de doelstelling van 2 procent beweegt. CMC Markets denkt dat sommige Fed-bestuurders zich nog wel zorgen maken over de effecten van een verlaging en of een verlaging niet weer kan leiden tot een oplopende inflatie. CMC verwacht niet dat er nog een renteverhoging in het vat zit, maar denkt wel dat de Fed in het dot plot niet al te mild wil overkomen. De Britse industrie produceerde over oktober van dit jaar 0,8 procent minder. De productie van de industrie van de eurozone daalde in oktober met 0,7 procent, terwijl de verwachting vooraf lag op een daling met 0,3 procent. Vandaag verschijnen in de VS de producentenprijzen en de wekelijkse olievoorraden. Olie noteerde woensdag licht lager. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde nog 0,1 procent in het rood op 68,56 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 73,15 dollar werd betaald, een daling van 0,1 procent. De OPEC publiceert vanmiddag het maandrapport. De euro/dollar noteerde op 1,0774. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0787 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0793 op de borden.



Bedrijfsnieuws BASF won woensdag 4,4 procent. UBS verhoogde het advies voor BASF van Verkopen naar Kopen op basis van een herstel in de huidige cyclus. UBS verwacht een bodemvorming voor BASF in het lopende kwartaal en het eerste kwartaal van 2024. Wolters Kluwer en RELX kregen woensdag positieve analistenrapporten van JPMorgan, waarin het advies voor Wolters Kluwer van Neutraal naar Overwogen ging. RELX had al een Overwogen advies bij de bank, maar het koersdoel ging wel omhoog. Wolters Kluwer noteerde procent 2,1 hoger, RELX 1,2 procent hoger. Inditex heeft volgens Bernstein voor het vierde kwartaal nog wel wat ruime voor margegroei, nadat het Spaanse modehuis de marge-outlook voor volgend jaar verhoogde. Inditex noteerde 1,3 procent hoger. Zalando verloor in Frankfurt 2,2 procent. De opsplitsing van Solvay in Syensqo en het 'nieuwe' Solvay bepalen het beeld op de Brusselse beurs. Degroof Petercam gaf vanochtend een koopadvies voor zowel Syensqo als Solvay. Berenberg startte de opvolging van Syensqo met een koopadvies. Solvay won 9,1 procent en Syensgo 2,1 procent.



Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500 steeg dinsdag 0,5 procent op 4.643,70 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 36.577,94 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 14.533,40 punten. Bron: ABM Financial News

