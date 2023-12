Update: ECB laat rente ongemoeid Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag de rente onveranderd gelaten. Dit bleek uit het rentebesluit van de centrale bank. "Hoewel de inflatie de afgelopen maanden is gedaald, zal deze op de korte termijn waarschijnlijk tijdelijk weer stijgen", aldus de ECB in een toelichting. Dit betekent dat de basisrente blijft staan op 4,50 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,75 procent en de depositofaciliteit op 4,00 procent. De markt hield ook geen rekening met een aanpassing en kijkt vooral uit naar de toelichting door voorzitter Christine Lagarde later vanmiddag. Woensdagavond hield de Amerikaanse Federal Reserve de rente ook onveranderd, maar tegelijk werd ook duidelijk dat de Fed volgend jaar drie renteverlagingen verwacht. Binnen de ECB is de verdeeldheid over het te voeren monetaire beleid groot, zei econoom Carsten Brzeski van ING in een vooruitblik. Ramingen Voor 2023 rekent de ECB op een inflatie van gemiddeld 5,4 procent. Dit daalt naar 2,7 procent in 2024 en naar 2,1 procent in 2025. In 2026 zal de inflatie onder de 2 procent uitkomen, denkt de centrale bank. "Vergeleken met de projecties van september zijn de vooruitzichten voor 2023 en met name 2024 naar beneden toe bijgesteld", aldus de ECB donderdag. Voor de kerninflatie, dat wil zeggen exclusief energie en voeding, wordt voor 2023 gerekend op 5,0 procent. Die daalt in 2024 naar 2,7 procent en naar 2,3 procent in 2025. "De eerdere renteverhogingen blijven krachtig doorwerken in de economie. De krappere financieringsvoorwaarden temperen de vraag en dit helpt de inflatie naar beneden te krijgen", zo merkte de centrale bank op. Dit jaar groeit de economie met 0,6 procent en volgend jaar met 0,8 procent. In 2025 én 2026 zal het bruto binnenlands product met 1,5 procent stijgen. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

