Beursblik: ECB laat rentes vermoedelijk ongewijzigd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal de belangrijkste rentes komende donderdag vermoedelijk ongewijzigd laten en vooral proberen uit te dragen dat de rentes nog langere tijd hoog zullen blijven. Dit is de verwachting van economen en analisten in aanloop naar het rentebesluit van de ECB.

Toch is de tijd van een "vreedzame consensus" volgens ING voorbij.

"Sommige leden hebben gezegd dat ze open blijven staan voor het vooruitzicht van een verdere renteverhoging, anderen hebben gezegd dat het nog te vroeg is om over renteverlagingen te praten en weer anderen erkennen dat renteverlagingen in de loop van 2024 wel degelijk overwogen zullen worden", zei econoom Carsten Brzeski in een vooruitblik over de verdeeldheid binnen de centrale bank.

In dat kader zijn de recente opmerkingen van ECB-bestuurder Isabel Schnabel interessant volgens Brzeski, omdat ze duidelijk dovish waren en een logische volgende stap in de 'hoger voor langer'-beeldvorming, vindt de econoom, waarbij renteverlagingen in 2024 zeker niet kunnen worden uitgesloten.

Brzeski verwacht dat dit ook de toon van de centrale bank zal zijn bij het komende rentebesluit: "alle opties openhouden en tegelijkertijd niet te dovish of te ver verwijderd van de economische realiteit klinken."

Die economische realiteit, daar zijn de markten ook benieuwd naar. De ECB komt donderdag met nieuwe ramingen voor de groei en inflatie. In september werd nog gerekend op een inflatie van 3,2 procent in 2024 en van 2,1 procent in 2025. De economische groei voor 2024 en 2025 werd toen geschat op respectievelijk 1,0 en 1,5 procent.

ING verwacht dat zowel de economische groei als de inflatie neerwaarts worden bijgesteld ten opzichte van de ramingen van drie maanden geleden.

"Het spreekt voor zich dat hoe lager de groei- en inflatieverwachtingen van de ECB voor 2024 en 2025, hoe groter de kans op renteverlagingen", aldus Brzeski.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wordt de grootste uitdaging voor ECB-voorzitter Christine Lagarde donderdag om de markt ervan te overtuigen dat renteverlagingen niet voor de zomer plaats zullen vinden. De afgelopen weken is de verwachting toegenomen dat de ECB de rente al in maart zou kunnen verlagen.

Maar volgens obligatiebelegger Pimco is de markt te optimistisch door maar liefst zes renteverlagingen door de ECB in te prijzen voor komend jaar.

"Wij blijven sceptisch of de ECB de rente zo snel zal verlagen als de markt verwacht, omdat de vooruitzichten voor de onderliggende inflatie onzeker blijven", zei portfoliomanager Konstantin Veit in een vooruitblik.

Valutastrategen van Monex Europe verwachten dat de ECB vanaf april 2024 de rente zal verlagen en dat vervolgens ook bij elke vergadering de rest van het jaar zal blijven doen.

"In ons basisscenario daalt de depositorente tegen het einde van het jaar [2024] tot 2,5 procent", aldus Monex.

De ECB maakt donderdag om 14.15 uur het rentebesluit bekend, gevolgd door de persconferentie van voorzitter Lagarde een half uur later.