Inditex rekent op meer winst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Inditex, eigenaar van onder meer Zara, heeft zijn verwachtingen voor de winstgevendheid verhoogd, nadat de winst over de eerste negen maanden van het jaar aantrok. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Spaanse modehuis. Inditex meldde woensdag dat de nettowinst in de negen maanden tot en met eind oktober met 32,5 procent is gestegen, tot 4,1 miljard euro, van 3,1 miljard euro een jaar eerder. Het bedrijf voorziet voor dit jaar nu een stijging van de brutomarge met 75 basispunten, vergeleken met een jaar eerder. De eerdere verwachting was een toename van circa 50 basispunten. De omzet steeg in de afgelopen negen maanden met 11 procent tot 25,6 miljard euro. Dat impliceert een omzet van 8,76 miljard euro in het derde kwartaal. Analisten rekenden op een iets hogere kwartaalomzet van 8,88 miljard euro, blijkt uit een consensusverwachting van FactSet. Bij constante valuta, steeg de omzet over de periode van negen maanden met 15 procent. Dat was minder sterk dan de 20 procent een jaar eerder. Analisten maken zich zorgen over de verminderde consumentenbestedingen in de afgelopen weken. Bernstein wees op ongunstig weer in het afgelopen kwartaal, waardoor de verkoop van herfst- en winterkleding zou zijn vertraagd. Hennes & Mauritz, een belangrijke rivaal van Inditex, rapporteert vrijdag zijn cijfers over het vierde kwartaal. Bron: ABM Financial News

