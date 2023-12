Valuta: euro in afwachting van Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag net onder de 1,08 dollar in afwachting van niet zozeer het rentebesluit van de Fed zelf, maar vooral van het commentaar erbij, de nieuwe economische ramingen en het dot plot. "Daar draait het vanavond allemaal om, gezien de markt al weet dat de Fed de rente dit keer ongemoeid laat", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Wij denken nog altijd dat de euro ruimte heeft om ten opzichte van de dollar te dalen, gezien de kracht van de Amerikaanse economie ten opzichte van de economie van de eurozone en de geopolitieke spanningen", aldus Mevissen. De Britse industrie produceerde over oktober van dit jaar 0,8 procent minder. De productie van de industrie van de eurozone daalde in oktober met 0,7 procent, terwijl de verwachting vooraf lag op een daling met 0,3 procent. Vandaag verschijnen in de VS de producentenprijzen en de wekelijkse olievoorraden. De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,0787 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8614 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent tot 1,2524 dollar. Bron: ABM Financial News

