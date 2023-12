Bescheiden winsten AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen koersten woensdagochtend licht hoger in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 789,05 punten. "Beleggers reageerden positief op de laatste inflatiecijfers", zo merkte beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx op. De kerninflatie kwam uit op 4,0 procent. Deze data "geven de Fed wat munitie om [woensdag] te herhalen dat renteverlagingen in maart 2024 voorbarig blijven", zeiden economen van Fitch Ratings. "De markt verwacht per saldo dat de centrale bank de rente stabiel zal houden", aldus Blekemolen. "Ze zullen echter het commentaar van voorzitter Jerome Powell uitpluizen voor signalen over wanneer renteverlagingen zouden kunnen komen." Fed-leden hebben niet concreet laten weten dat zij klaar zijn met het verhogen van de rentes, maar lijken er wel in toenemende mate van overtuigd dat er geen verhogingen meer nodig zijn om de inflatie onder controle te krijgen. "Wat de markt wil horen van de Fed, is de bevestiging dat een renteverlaging in 2024 mogelijk is", aldus strateeg Quincy Krosby van LPL Financial. "Toen de Fed de rentes voor de tweede keer op rij ongewijzigd liet in november was er nog een mogelijkheid dat de centrale bank bij de laatste beleidsvergadering nog eenmaal de rente zou verhogen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, "in lijn met het dot plot van 5,6 procent. Maar in de weken daarna hield de markt daar al snel geen rekening meer mee, ondanks dat Powell begin deze maand nog liet weten dat verdere verhogingen nog tot de mogelijkheden behoorden." Volgens Hewson weet de markt nu dat de Fed mikt op een rente van 5,1 procent aan het einde van volgend jaar. "Toch zijn beleggers er in toenemende mate van overtuigd dat de rente verder kan zakken, waarbij de eerste renteverlaging al in de zomer van volgend jaar wordt voorzien." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0786. De olieprijzen liepen opnieuw licht terug. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen stegen Wolters Kluwer en RELX tot 1,8 procent na een positief analistenrapport van JPMorgan, waarin het advies voor Wolters Kluwer van Neutraal naar Overwogen ging. RELX had al een Overwogen advies bij de bank, maar het koersdoel ging wel omhoog. Shell liep met 0,8 procent terug, nadat de olieprijzen onder druk stonden. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees ook op een analistenrapport van BNP Paribas Exane, waarin het advies voor Shell werd verlaagd van Outperform naar Neutraal. Inpost schreef 0,9 procent bij. InPost ziet Nick Rose, lid van de raad van commissarissen, per 13 december aanstaande vertrekken. Vivoryon steeg onder de kleinere fondsen met 1,6 procent, maar Avantium gaf 12,4 procent prijs. Avantium bevindt zich naar eigen zeggen op een keerpunt met de start van de FDCA-productie in de tweede helft van het volgend jaar, maar omdat de kosten hoger uitvallen zal er ook een kapitaalverhoging plaatsvinden. Avantium wil ten minste 50 miljoen euro ophalen. Dat kwam voor Degroof Petercam niet als een verrassing. De omzetdoelstelling van Avantium van 100 miljoen euro voor 2026 is volgens Degroof wel ambitieuzer dan verwacht. Het lokaal genoteerde Ease2pay won 21,4 procent op 0,71 euro. Het bedrijf verwacht in 2024 een positieve EBITDA te kunnen realiseren. Bron: ABM Financial News

