Fed handhaaft hoogstwaarschijnlijk de rente

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve zal de rente woensdagavond vermoedelijk handhaven, bij het laatste rentebesluit van 2023. En dus zullen beleggers in de toelichting van voorzitter Jerome Powell vooral speuren naar hints over wat de Amerikaanse centrale bank van plan is in 2024.

De federal funds rate staat momenteel op 5,25 tot 5,50 procent.

De afgelopen tijd speculeerde de markt dat de eerste verlaging mogelijk al in maart 2024 zou kunnen volgen, maar na het Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag, is de kans op snelle renteverlagingen wel afgenomen. Zo'n 40 procent van de markt denkt momenteel aan een eerste renteverlaging in maart. Dat was voor het banenrapport nog een kleine meerderheid.

Op basis van deze inflatiecijfers is de kans klein dat de Fed woensdag bij het rentebesluit "dovish signalen van betekenis" zal geven, uit vrees dat dit de Treasury-markt groen licht zou geven om de obligatierentes omlaag te duwen, aldus ING. Dit zou effectief een aantal renteverhogingen van de Fed van eerder dit jaar ongedaan kunnen maken.

"In plaats daarvan lijkt de Fed vast te houden aan haar standpunt dat de markt te agressief is in het inprijzen van renteverlagingen. Wij verwachten dat de centrale bank vasthoudt aan de prognose van slechts 50 basispunten aan versoepelingen in 2024, in tegenstelling tot de 115 basispunten die momenteel door de markten wordt ingeprijsd", aldus ING.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank verwacht dat de Fed vanaf juni volgend jaar de beleidsrente weer stapsgewijs naar beneden brengt. Valutastrategen van Monex Europe houden het op mei.

"Eenmaal begonnen, verwachten we dat de Fed doorgaat met één verlaging van 25 basispunten per kwartaal. In onze prognoses zou dit september en december betekenen, wat het totaal op 3 brengt in 2024", aldus Marey van Rabobank.

Naast het rentebesluit komt de Fed woensdag ook met een nieuwe dot plot en actuele economische ramingen.

"Het wordt interessant om zien in welke mate Fed-leden rekenen op een 'zachte landing', waarbij de inflatie verder onder controle komt zonder de economie al te veel te schaden. Financiële markten hebben dit scenario alvast omarmd, waarbij er gerekend wordt met een viertal verlagingen van 0,25 procent [in 2024]. We merken op dat deze aanname wispelturig is door wisselende economische data", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen in een vooruitblik.

Het rentebesluit van de Fed wordt woensdagavond om 20.00 uur gepubliceerd, met tegelijkertijd de nieuwe 'dot plot' en economische ramingen. Een half uur later begint voorzitter Jerome Powell aan zijn toelichting.