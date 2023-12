Degroof: omzetdoelstelling Avantium positiever dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De omzetdoelstelling van Avantium van 100 miljoen euro voor 2026 is ambitieuzer dan verwacht. Dit oordeelde Degroof Petercam woensdag in een rapport. Analist Fernand de Boer was verder niet verrast door de kapitaalverhoging van 50 miljard euro, die nog moet worden goedgekeurd door aandeelhouders. De nieuwe licentiecontracten beoordeelde de bank als bemoedigend. "We hebben gemengde gevoelens bij de update die Avantium vanochtend gaf", aldus De Boer. Degroof Petercam heeft een koopadvies en heeft het koersdoel van 5,50 euro in heroverweging genomen. Avantium noteerde woensdag op een groen Damrak 6,9 procent lager op 3,80 euro. Bron: ABM Financial News

