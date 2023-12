FlowTraders werkt aan stablecoin Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) FlowTraders is een samenwerking aangegaan met DWS en Galaxy voor de lancering van een stablecoin in euro’s. Dit maakte de flitshandelaar woensdagochtend bekend. De partijen werken samen onder de naam AllUnity, dat onder toezicht staat van de Duitse beurswaakhond BaFin. Het doel van AllUnity is om de brede adoptie van digitale assets en tokenisatie te versnellen. De lancering van AllUnity moet nog wel worden goedgekeurd door de toezichthouders. Alexander Höptner werd aangesteld als CEO. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.