AEX licht hoger geopend

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, won de AEX 0,2 procent op 787,64 punten. Onder de hoofdfondsen stegen Wolters Kluwer en RELX tot 1,4 procent na een positief analistenrapport van JPMorgan, waarin het advies voor Wolters Kluwer van Neutraal naar Overwogen ging. RELX had al een Overwogen advies bij de bank, maar het koersdoel ging wel omhoog. Shell liep met 0,9 procent terug, nadat de olieprijzen onder druk stonden. Inpost schreef 1,1 procent bij. InPost ziet Nick Rose, lid van de raad van commissarissen, per 13 december aanstaande vertrekken. Allfunds daalde met 0,7 procent. Vivoryon steeg onder de kleinere fondsen met 2,0 procent, maar Avantium gaf 6,1 procent prijs. Avantium bevindt zich naar eigen zeggen op een keerpunt met de start van de FDCA-productie in de tweede helft van het volgend jaar, maar omdat de kosten hoger uitvallen zal er ook een kapitaalverhoging plaatsvinden. Avantium wil ten minste 50 miljoen euro ophalen. Het lokaal genoteerde Ease2pay won 31 procent. Het bedrijf verwacht in 2024 een positieve EBITDA te kunnen realiseren. Bron: ABM Financial News

