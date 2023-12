JPMorgan zet Wolters Kluwer op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft het advies voor Wolters Kluwer verhoogd van Neutraal naar Overwogen, terwijl het koersdoel van 121,00 naar 145,00 euro ging. Het koersdoel voor de Britse notering van RELX werd daarnaast verhoogd van 32,20 naar 37,70 Britse pond met handhaving van het Overwogen advies. Dit bleek woensdag uit een rapport van de zakenbank. JPMorgan verwacht voor beide bedrijven dat de groei zal versnellen in de komende vijf jaar, aangejaagd door een verbeterde mix. De groei zal minstens een decennium aanhouden, aldus JPMorgan. Bij RELX vormt dit de grondslag voor de koersdoelverhoging. De huidige koers impliceert volgens JPMorgan een korting van 20 procent ten opzichte van Amerikaanse sectorgenoten. Voor Wolters Kluwer versnelde de groei van 3 tot 4 procent vijf jaar terug naar meer dan 5 procent nu door digitalisering, een betere mix in de portfolio en minder printactiviteiten, ondanks een strengere regelgeving op het gebied van compliance.



Voor 2024 verwacht de bank bij onderdelen van Wolters Kluwer als Health en Tax een zekere groeivertraging, op Legal na, waar een stabiele groei wordt verwacht. De raming voor de EBITA en de winst per aandeel ging met 1 procent omlaag op basis van valuta-effecten. RELX blijft bij JPMorgan een favoriet in de sector op basis van het trackrecord. De bank stipte expliciet aan dat RELX één van de weinige bedrijven is dat aantoonbaar ervaring heeft met kunstmatige intelligentie. De raming voor de EBITA van RELX voor 2024 werd door JPMorgan met 3 procent verlaagd, ook op basis van valuta-effecten. Wolters Kluwer sloot dinsdag op 131,95 euro en RELX op 36,71 euro. De Britse notering van RELX sloot op 31,56 pond. Bron: ABM Financial News

