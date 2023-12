Avantium haalt vers kapitaal op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN) Avantium bevindt zich naar eigen zeggen op een keerpunt met de start van de FDCA-productie in de tweede helft van het volgend jaar, maar omdat de kosten hoger uitvallen zal er ook een kapitaalverhoging plaatsvinden. Dit maakte Avantium woensdag bekend in aanloop naar de beleggersdag die het bedrijf vandaag organiseert. FDCA staat voor furaandicarbonzuur, een grondstof voor PEF, gewonnen uit suiker. Van PEF worden onder meer flessen gemaakt, maar ook ander verpakkingsmateriaal. Tot nu toe heeft Avantium 15 commerciële overeenkomsten weten te tekenen voor de levering van FDCA en PEF. De productie van FDCA vindt plaats in de nieuwe fabriek in Delfzijl en moet in de tweede helft van 2024 starten. Deze fabriek moet een opstap zijn naar licensering, waarvoor Avantium één akkoord heeft weten te sluiten met Original Materials. Volgens Avantium zitten er nog meer overeenkomsten aan te komen. Om FDCA en PEF versneld te kunnen laten toepassen wil Avantium ook technische licenties aan de man brengen. Dit alles moet leiden tot een groepsomzet van 100 miljoen euro en een positieve EBITDA in 2026. Diverse investeringstrajecten zijn stopgezet, zoals voor plantMEG en plantMPG, totdat geschikte investeringspartners zijn gevonden. Zo wil Avantium gefocust blijven. Een deel van de werknemers van MEG en MPG worden overgeplaatst naar de FDCA-activiteiten in Delfzijl. Ook Ray Technology wordt stopgezet. Dat heeft tot gevolg dat arbeidsplaatsen verloren gaan. Voor de hele operatie van 'hernieuwbare polymeren', inclusief de bouw van de FDCA-fabriek in Delfzijl raamt Avantium de kosten nu op 225 miljoen euro tot eind 2024, 63 miljoen meer dan een eerdere raming. Deze stijging houdt volgens Avantium deels verband met inflatie, rentestijgingen en verstoringen in de aanvoerketen. Avantium wil ten minste 50 miljoen euro ophalen met een kapitaalverhoging om deze additionele kosten te dekken. Op 24 januari volgend jaar organiseert Avantium daarom een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.