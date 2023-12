Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Dinsdag sloot de hoofdgraadmeter al onveranderd op 786,13 punten.

De Europese beurzen staan een vlakke opening te wachten in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond. Het is de laatste beleidsbeslissing van de centrale bank van dit jaar. Beleggers zullen in de toelichting op het besluit door Fed-voorzitter Jerome Powell naar signalen zoeken dat de centrale bank zich opmaakt voor de eerste renteverlagingen in 2024.

"Het belangrijkste voor de markt is momenteel duidelijkheid over hoe de Fed denkt over renteverlagingen", aldus strateeg Quincy Krosby van LPL Financial.

Fed-leden hebben niet concreet laten weten dat zij klaar zijn met het verhogen van de rentes, maar lijken er wel in toenemende mate van overtuigd dat er geen verhogingen meer nodig zijn om de inflatie onder controle te krijgen.

"Wat de markt wil horen van de Fed, is de bevestiging dat een renteverlaging in 2024 mogelijk is", aldus Krosby.

"Powell zal vermoedelijk alle opties open willen houden voor 2024, waardoor hij een havikachtige toon zal aanslaan", aldus valuta-analist Michael Wan van MUFG Bank.

Voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve, stonden dinsdagmiddag eerst Amerikaanse inflatiecijfers op de rol. De kerninflatie kwam uit op 4,0 procent. Deze data "geven de Fed wat munitie om [woensdag] te herhalen dat renteverlagingen in maart 2024 voorbarig blijven", zeiden economen van Fitch Ratings.

Op basis van deze inflatiecijfers is de kans klein dat de Fed woensdag bij het rentebesluit "dovish signalen van betekenis" zal geven, uit vrees dat dit de Treasury-markt groen licht zou geven om de obligatierentes omlaag te duwen, voegden economen van ING toe. Dit zou effectief een aantal renteverhogingen van de Fed van eerder dit jaar ongedaan kunnen maken.

De Aziatische beurzen koersten woensdag overwegend lager, met uitzondering van de Japanse beurs, die licht steeg. Vanochtend bleek uit het Tankan-rapport dat de Japanse maakindustrie er goed voor staat in het vierde kwartaal. Economen van Capital Economics denken dat op basis van het rapport dat de Japanse economie niet in een recessie zal belanden.

"Onderaan de streep biedt het Tankan-rapport een sterke basis voor de Bank of Japan om het ultraruime monetaire beleid los te laten", aldus Thieliant, erop wijzend dat de werkloosheid vermoedelijk spoedig onder de 2,5 procent zal duiken.

De olieprijs is dinsdag hard gedaald. Bij een settlement van 68,61 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 4 procent goedkoper. Zorgen over de vooruitzichten voor de vraag naar olie en de stijgende olieproductie van niet-OPEC-landen zoals de VS blijven wegen op de prijzen. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen nog eens 0,6 procent lager.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0791. Dinsdagavond noteerde het muntpaar op 1,0795.

Bedrijfsnieuws

JPMorgan heeft het advies voor Wolters Kluwer verhoogd van Neutraal naar Overwogen, terwijl het koersdoel van 121 naar 145 euro ging. Ook voor de Britse notering van RELX werd het koersdoel verhoogd, van 32,20 naar 37,70 pond. Het advies blijft Overwogen.

Pharming Group heeft de uitbreiding van haar pijplijn voor zeldzame ziekten bekend gemaakt, met plannen voor het ontwikkelen van leniolisib voor additionele primaire afwijkingen aan het immuunsysteem (PID's) naast het geactiveerde fosfoïnositide 3-kinase delta syndroom (APDS).

Aandeelhouders van GeoJunxion zijn akkoord gegaan met de verkoop van alle activiteiten aan Road Runner, een vehikel dat in handen is van een aantal aandeelhouders van het bedrijf, die 1,10 euro per aandeel bieden.

Slotstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,5 procent op 4.643,70 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 36.577,94 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 14.533,40 punten.