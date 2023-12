Aziatische beurzen overwegend lager Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten woensdag overwegend lager in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond. De Japanse Nikkei 225 handelde vanochtend wel 0,3 procent hoger op 32.940,34 punten. Vanochtend bleek uit het Tankan-rapport dat de Japanse maakindustrie er goed voor staat in het vierde kwartaal. De sentimentsindex steeg van 9 in september naar 12 in december. Er was door economen een indexstijging naar 10 voorzien. Daarmee staat de index op het hoogste niveau sinds maart 2022. Economen van Capital Economics denken dat op basis van het rapport dat de Japanse economie niet in een recessie zal belanden. De index ligt nog wel ver onder de piek voorafgaand aan de coronacrisis, merkte analist Marcel Thieliant op. De verbetering van de index suggereert dat het dipje in de groeicijfers over het derde kwartaal eenmalig was, maar Capital Economics verwacht dat de groei nog steeds scherp kan teruglopen volgend jaar, waarbij de terugval in de reële inkomens van huishoudens op de consumentenbestedingen zullen drukken. "Onderaan de streep biedt het Tankan-rapport een sterke basis voor de Bank of Japan om het ultraruime monetaire beleid los te laten", aldus Thieliant, erop wijzend dat de werkloosheid vermoedelijk spoedig onder de 2,5 procent zal duiken. De beurs in Shanghai daalde met 0,8 procent naar 2.978,67 punten. In Hongkong daalde de beurs 0,9 procent tot 16.227,62 punten. De Australische beurs liet een winst optekenen van 0,3 procent. Aziatische valuta consolideren ten opzichte van de dollar in aanloop naar het rentebesluit van de Fed vanavond. De Amerikaanse centrale bank zal de rentes vermoedelijk ongemoeid laten. De toelichting op het besluit door Fed-voorzittern Jerome Powell zal nauwlettend in de gaten worden gehouden, aldus valuta-analist Michael Wan van MUFG Bank. "Powell zal vermoedelijk alle opties open willen houden voor 2024, waardoor hij een havikachtige toon zal aanslaan." De Europese beurzen zullen naar verwachting vlak openen vanochtend. Bron: ABM Financial News

