Tankan: sentiment Japanse fabrikanten verder verbeterd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse maakindustrie staat er goed voor in het vierde kwartaal. Dit bleek woensdag uit het Tankan-rapport over het sentiment onder grote bedrijven, uitgevoerd door de Japanse centrale bank. De sentimentsindex steeg van 9 in september naar 12 in december. Er was door economen een indexstijging naar 10 voorzien. Daarmee staat de index op het hoogste niveau sinds maart 2022. Economen van Capital Economics denken dat op basis van het rapport dat de Japanse economie niet in een recessie zal belanden. De index toont het percentage bedrijven dat positief gestemd is over de ontwikkelingen in de maakindustrie, verminderd met het percentage dat daar juist niet optimistisch over is. Bron: ABM Financial News

