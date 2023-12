Wall Street optimistisch richting Fed-rentebesluit

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,5 procent op 4.643,70 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 36.577,94 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 14.533,40 punten.

Voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond, stonden dinsdagmiddag eerst Amerikaanse inflatiecijfers op de rol.

De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in november met 3,1 procent op jaarbasis, tegen 3,2 procent een maand eerder. De kerninflatie, dat wil zeggen gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, kwam in november net als een maand eerder uit op 4,0 procent. De cijfers waren conform de marktverwachting.

De data "geven de Fed wat munitie om [woensdag] te herhalen dat renteverlagingen in maart 2024 voorbarig blijven", zeiden economen van Fitch Ratings.

Op basis van deze inflatiecijfers is de kans klein dat de Fed woensdag bij het rentebesluit "dovish signalen van betekenis" zal geven, uit vrees dat dit de Treasury-markt groen licht zou geven om de obligatierentes omlaag te duwen, voegden economen van ING toe. Dit zou effectief een aantal renteverhogingen van de Fed van eerder dit jaar ongedaan kunnen maken.

"In plaats daarvan lijkt de Fed vast te houden aan haar standpunt dat de markt te agressief is in het inprijzen van renteverlagingen. Wij verwachten dat de centrale bank vasthoudt aan de prognose van slechts 50 basispunten aan versoepelingen in 2024, in tegenstelling tot de 115 basispunten die momenteel door de markten wordt ingeprijsd", aldus ING.

De afgelopen weken rekende de markt in toenemende mate op een eerste renteverlaging door de Fed in maart, maar inmiddels is die kans minder dan 50 procent, zo bleek dinsdag uit de actuele FedWatch Tool van CME Group.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde na de inflatiecijfers tot 4,20 procent. De euro/dollar handelde net onder 1,08.

De prijs voor een vat WTI-olie daalde dinsdag met bijna 4 procent tot onder 69 dollar. Volgens energie-analist Robert Yawger van Mizuho zijn de verwachtingen voor vroege renteverlagingen door de Fed met het inflatierapport van dinsdag afgenomen, wat tot op zekere hoogte een harde economische landing impliceert, wat weer nadelig is voor de vraag naar olie, aldus de marktkenner.

Bedrijfsnieuws

Oracle sloot 12 procent lager. De omzetgroei van 5 procent viel de markt tegen, en ook de winstgroei stelde teleur. Wel was de CEO tevreden over de cloudactiviteiten, die inmiddels een jaarlijkse omzet van bijna 20 miljard dollar realiseren. "De zaken gaan goed en worden steeds beter." De groei bij de clouddiensten liep wel terug.

Alphabet daalde circa een half procent, nadat een kartelzaak werd verloren die was aangespannen door Epic Games. De jury in een rechtbank in Californië vindt dat Alphabet een monopolie vasthoudt op de markt voor distributie en betalingen van zijn app-winkel.

Speelgoedmaker Hasbro dropte een bommetje op de markt voor retailers die zich richten op het feestdagenseizoen. De verkopen blijven tegenvallen en daarom gaat Hasbro 1.100 banen schrappen. De piek van de coronapandemie is al lang voorbij, maar de terugval is ernstiger dan het bedrijf had voorzien. Hasbro verloor rond een procent. Concurrent Mattel daalde ruim anderhalf procent.

Ford gaat volgend jaar ongeveer de helft minder elektrische pick-up trucks van het model F-50 Lightning maken, meldde de autofabrikant. Het aandeel steeg bijna een procent.



Investeerder Berkshire Hathaway van Warren Buffett heeft het belang in HP Inc. teruggebracht van 10 naar 5,2 procent. Berkshire had een belang in HP van 97,9 miljoen aandelen. Daarvan heeft het er nu nog 51,5 miljoen over. HP sloot licht hoger.

Aandelen Macy's daalden ruim 8 procent na een adviesverlaging van Citi. Maandag steeg het aandeel van de warenhuisketen nog sterk op berichten dat investeerders het bedrijf willen kopen en van de beurs willen halen.