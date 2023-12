Olieprijs daalt hard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag hard gedaald. Bij een settlement van 68,61 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 4 procent goedkoper. Zorgen over de vooruitzichten voor de vraag naar olie en de stijgende olieproductie van niet-OPEC-landen zoals de VS blijven wegen op de prijzen. In dat kader hielpen de Amerikaanse inflatiecijfers dinsdag niet mee. Die toonden conform de marktverwachting weliswaar een verdere afname in november maar marktvolgers wezen er ook op dat de data het onwaarschijnlijker maken dat de Fed de rente al snel gaat verlagen. De markt speculeerde er de afgelopen tijd op dat een eerste renteverlaging mogelijk al in maart zou plaatsvinden. Volgens energie-analist Robert Yawger van Mizuho zijn de verwachtingen voor zulke vroege renteverlagingen door de Fed met het inflatierapport van dinsdag afgenomen, wat tot op zekere hoogte een harde economische landing impliceert, wat weer nadelig is voor de vraag naar olie, aldus de marktkenner. En de toch al lage olieprijs kan nog verder dalen, als Saoedi-Arabië de andere olie-exporterende landen (OPEC) niet meekrijgt in verdere verlagingen van de olieproductie om zo de olieprijs op te drijven. "Maar Saoedi-Arabië staat alleen in het voornemen de olieproductie te verlagen", volgens marktstrateeg Axel Botte van Ostrum Asset Management, onderdeel van Natixis Investment Managers. Het Amerikaanse energieministerie verlaagde dinsdag de verwachtingen voor de olieprijzen in 2024. De gemiddelde prijs voor WTI-olie werd met 12,5 procent verlaagd tot een verwachte 78,07 dollar. Brent kost volgend jaar gemiddeld 82,57 dollar, denkt de Energy Information Administration, en dat is een verlaging van ruim 11 procent ten opzichte van een eerdere verwachting. Volgende richtpunt voor de oliemarkten zijn woensdag het maandrapport van de OPEC, de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden en het rentebesluit van de Fed. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.