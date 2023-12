Europese beurzen blijven dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag dicht bij huis gebleven. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 472,72 punten. De Duitse DAX sloot fractioneel lager met een slotstand van 16.791,74 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,1 procent in de min bij een stand van 7.543,55 punten. De Britse FTSE sloot licht in het rood op 7.542,77 punten.

Vanmiddag konden beleggers aan de slag met Amerikaanse inflatiedata, die geen verrassingen bevatten richting het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond. Volgens marktkenners geven de inflatiecijfers de Fed wat munitie om te herhalen dat renteverlagingen in maart 2024 voorbarig blijven.

Op macro-economisch vlak werd dinsdag ook bekend dat de ZEW index in december verder is gestegen. De ZEW-verwachtingsindex verbeterde van 9,8 in november naar 12,8 deze maand. De markt rekende op een daling tot 8,0. De index voor de huidige situatie steeg van 79,8 negatief in november naar 77,1 negatief in december.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0784.

De prijs voor een vat WTI-olie daalde dinsdag met ruim 3 procent tot 69 dollar. Volgens energie-analist Robert Yawger van Mizuho zijn de verwachtingen voor vroege renteverlagingen door de Fed met het inflatierapport van dinsdag afgenomen, wat tot op zekere hoogte een harde economische landing impliceert, wat weer nadelig is voor de vraag naar olie, aldus de marktkenner.

Bedrijfsnieuws

Verzekeraars deden goede zaken in Frankfurt, met plussen voor Munich Re en Hannover Re. Laatstgenoemde steeg ruim 2 procent en ging aan kop in de DAX.

Siemens Energy en Zalando stonden opnieuw onder druk, met verliezen van zo'n 4 tot 5 procent.

In Parijs was Publicis opnieuw sterkhouder, met een winst van bijna anderhalf procent. Aandelen van luxemerken als Kering en Hermes zaten ook in de lift in de CAC 40.

Vastgoedaandelen stonden dinsdag onder druk. Vonovia daalde ruim een half procent en Unibail-Rodamco-Westfield verloor bijna 2 procent.

Nokia gaf dinsdag een winstwaarschuwing af. Voor 2026 wordt door Nokia nu een operationele marge van minimaal 13 procent verwacht tegen eerder 14 procent. De verlaging komt na het verlies van een groot contract van AT&T aan Ericsson. De Finnen maakten dinsdag ook de overname bekend van Fenix Group. Het aandeel steeg ruim 2 procent.

Volgens Bernstein worden in 2024 de individuele prestaties van Europese automakers belangrijker dan productiecijfers alleen. Volgens de bank gaat het dan meer om zaken als elektrificatie. Volgens Bernstein zijn bedrijven als Mercedes-Benz en BMW beter bestand tegen prijzenoorlogen dan producenten van auto's uit het lagere segment. Mercedes-Benz en BMW daalden rond een half procent.

ArcelorMittal steeg licht. JPMorgan zette de staalreus op de kooplijst met een koersdoel van 30 euro. Het aandeel is momenteel aantrekkelijk gewaardeerd met een sterke balans die een garantie lijkt voor een hoog dividendrendement.

In Brussel gingen Solvay en Syensqo aan de leiding met koerswinsten van 7,4 en 6,5 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot licht hoger.