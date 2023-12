Update: AEX sluit vlak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met een klein verlies gesloten, na een rustige handelsdag waarop Amerikaanse inflatiecijfers geen grote verrassingen opleverden. De AEX index sloot 0,04 procent lager op 786,13 punten. Ondanks de schijnbare rust, waren de handelsvolumes maandag hoger dan gemiddeld. "Blijkbaar zijn de boeken bij veel marktpartijen nog niet gesloten", merkte Simon Wiersma van ING op. In de VS sloot de Nasdaq gisteren op de hoogste stand sinds januari 2022. Beleggers waren in afwachting van de laatste rentebesluiten van dit jaar van de Federal Reserve, de ECB en de Britse centrale bank. Eerst kwamen er echter Amerikaanse inflatiecijfers. De inflatie kwam in november zoals verwacht uot op 3,1 procent, tegen 3,2 procent in oktober. De kerninflatie was stabiel op 4,0 procent. Dit betekent dat de markt nog altijd verwacht dat de Fed woensdagavond de rente op het hudige niveau zal handhaven. Volgens Fitch Ratings geven de cijfers de Fed voldoende munitie om te herhalen dat maart 2024 nog te vroeg is voor een renteverlaging. Bovendien is de inflatie exclusief woonlasten en energie nog hardnekkig hoog, met 0,44 procent, volgens ING. Dit zou minder dan 0,2 procent moeten zijn voor een jaarlijkse inflatie van ongeveer 2 procent. "Wij verwachten dat de centrale bank vasthoudt aan de prognose van slechts 50 basispunten aan versoepelingen in 2024, in tegenstelling tot de 115 basispunten die momenteel door de markten wordt ingeprijsd."



Donderdag zullen de ECB en de Bank of England waarschijnlijk ook besluiten om de rente onveranderd te laten. De toon van de centrale bankiers kan volgens broker AJ Bell bepalen welke richting de eindejaarsrally inslaat. Goed nieuws voor de economie in Europa was alvast de stijging van de Duitse ZEW-index. De euro/dollar schommelde rond 1,0784 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,216 procent. De olieprijs zakte in de loop van de middag fors weg en daalde met 3,5 procent. WTI-olie kost hierdoor nu weer minder dan 70 dollar. Brent doet 73,54 dollar. Zorgen over de vraag naar energie terwijl de wereldeconomie vertraagt, zouden de reden zijn. Stijgers en dalers Muziekaandeel UMG voerde de winnaars aan met een koerswinst van 1,5 procent. Ook informatiebedrijven Wolters en RELX waren geliefd en stegen 1,4 en 0,9 procent. Adyen, een sterke winnaar de laatste tijd, leverde 0,7 procent in en supermarktreus Ahold Delhaize verloor 1,5 procent. DSM-Firmenich eindigde onderaan met een verlies van 2,0 procent. Unilever daalde 0,2 procent. De Britse toezichthouder CMA onderzoekt of het bedrijf klanten niet misleidt met 'greenwashen', het presenteren van producten als duurzamer en milieuvriendelijker dan ze eigenlijk zijn. ArcelorMittal sloot licht hoger op circa 24 euro na een koopadvies van JPMorgan met een koersdoel van 30 euro. De sterke balans lijkt een garantie voor een hoog dividendrendement, stelde de bank. Halfgeleiderbedrijven ASMI, ASML en Besi wonnen 0,5 tot 0,8 procent. De Philadelphia Semiconductor index steeg maandag al met 3,4 procent, na een positief rapport van Citigroup. In de AMX won Air France-KLM 3,1 procent. Daarentegen daalden Fugro en AMG met 1,9 en 2,3 procent. Bij de smallcaps won PostNL 2,3 procent, gevolgd door Fastned met 1,9 procent. Fastned denkt dit jaar geen 60 nieuwe stations te kunnen openen, maar tussen de 53 en 60 nieuwe stations uit te komen. Ongunstige weersomstandigheden in veel van Fastned's markten in de afgelopen maanden hebben invloed gehad op de bouw en netaansluitingen. Sif daalde 3,0 procent en ook bioplasticbedrijf Avantium leverde 3,5 procent in. Tussenstand Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag aan het begin van de avond licht hoger. De S&P500 klom 0,1 procent. Update: om enkele koersen toe te voegen. Bron: ABM Financial News

