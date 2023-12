ASML tekent intentieverklaringen met Samsung en SK Hynix Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft intentieverklaringen getekend met SK Hynix en Samsung tijdens een bezoek van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol in Veldhoven. Dit werd dinsdag bekend. Met SK Hynix gaat ASML samenwerken aan verschillende ESG-gerelateerde projecten, met als doel bij te dragen aan de vermindering van energie en regeneratie van duurzame bronnen door het opzetten van milieuvriendelijke modellen voor productiefabrieken en apparatuurbeheer. Met Samsung wil ASML in de toekomst gezamenlijk ongeveer 1 biljoen Zuid-Koreaanse won, omgerekend 700 miljoen euro investeren in de bouw en uitrusting van een onderzoeksfaciliteit in Korea die baanbrekende halfgeleiderverwerkingstechnologie zal ontwikkelen met behulp van EUV-apparatuur van de volgende generatie. Verder werd dinsdag door ASML een intentieverklaring getekend met de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om de 'Korea-Netherlands Advanced Semiconductor Academy' op te richten, in samenwerking met ASMI, Korea Semiconductor Industry Association, Technische Universiteit Eindhoven, Korean Institute for Advancement of Technology en Brainport Development. De Zuid-Koreaanse president is voor een tweedaags bezoek in Nederland. Bron: ABM Financial News

