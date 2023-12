Beursblik: inflatiedata VS ondersteunen geen snelle renteverlagingen

(ABM FN-Dow Jones) De inflatiecijfers uit de Verenigde Staten die dinsdag verschenen "geven de Fed wat munitie om te herhalen dat renteverlagingen in maart 2024 voorbarig blijven." Dit schreven economen van Fitch Ratings in een reactie op de data.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 3,1 procent op jaarbasis, tegen 3,2 procent een maand eerder. De kerninflatie, dat wil zeggen gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg in november net als een maand eerder 4,0 procent. De cijfers waren conform de marktverwachting.

Economen van ING wezen wel op de zogeheten 'supercore' inflatie, dit zijn diensten exclusief woonlasten en energie, die nog altijd vrij hardnekkig blijft. In november kwam deze indicator uit op 0,44 procent.

Dit zou volgens ING iets minder dan 0,2 procent moeten zijn, "waardoor we na verloop van tijd weer op een jaarlijkse inflatie van 2 procent zouden uitkomen."

Ook blijft de Federal Reserve nerveus dat een krappe arbeidsmarkt de lonen hoger kan houden dan verwacht. Dat kan leiden tot voortdurende prijsstijgingen in dit arbeidsintensieve deel van de economie, aldus ING, dat wel verwacht dat de inflatie in de VS gedurende de eerste helft van 2024 afkoelt richting 2 tot 2,5 procent.

Op basis van deze inflatiecijfers is de kans klein dat de Fed woensdag bij het rentebesluit "dovish signalen van betekenis" zal geven, uit vrees dat dit de Treasury-markt groen licht zou geven om de obligatierentes omlaag te duwen, aldus ING. Dit zou effectief een aantal renteverhogingen van de Fed van eerder dit jaar ongedaan kunnen maken.

"In plaats daarvan lijkt de Fed vast te houden aan haar standpunt dat de markt te agressief is in het inprijzen van renteverlagingen. Wij verwachten dat de centrale bank vasthoudt aan de prognose van slechts 50 basispunten aan versoepelingen in 2024, in tegenstelling tot de 115 basispunten die momenteel door de markten wordt ingeprijsd", aldus ING.

De afgelopen weken rekende de markt in toenemende mate op een eerste renteverlaging door de Fed in maart, maar inmiddels is die kans weer minder dan 50 procent, zo bleek dinsdag uit de actuele FedWatch Tool van CME Group.