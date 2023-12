Vlakke opening voor Wall Street na inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een vlakke opening tegemoet, na inflatiecijfers die geen verrassing opleverden.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de opening ongewijzigd.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 3,1 procent op jaarbasis, tegen 3,2 procent een maand eerder. Economen rekenden ook op een inflatie van 3,1 procent.

De kerninflatie, dat wil zeggen gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg zowel in november als in oktober 4,0 procent op jaarbasis. Ook dit was voorzien door economen.

De Amerikaanse centrale bank zal, zo wordt algemeen verwacht, de rente ongewijzigd laten, op een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent, na de vergadering die woensdag eindigt.

Donderdag zullen de ECB en de Bank of England waarschijnlijk ook besluiten om de rente onveranderd te laten.

"Beleggers wachten op economische cijfers en rentebesluiten en daardoor is de markt tamelijk rustig", aldus AJ Bell. De toon van de central bankiers kan bepalen welke richting de eindejaarsrally inslaat.

Er is ook een grote veiling van dertigjarige Amerikaanse staatsleningen. De vorige veiling werd niet goed ontvangen en liet de marktrentes oplopen en de aandelenmarkten dalen. Fundstrat denkt dat de tienjarige rente weer boven 4,30 procent kan gaan oplopen. Dinsdagmiddag noteerde die op 4,187 procent.

De olieprijs daalde 1 procent. Een vat WTI-olie voor januari kostte 70,57 dollar en Brent 75,23 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,0772. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0766 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Oracle stond voorbeurs 9,5 procent lager. De omzetgroei van 5 procent viel de markt tegen, en ook de winstgroei stelde teleur. Wel was de CEO tevreden over de cloudactiviteiten, die inmiddels een jaarlijkse omzet van bijna 20 miljard dollar realiseren. "De zaken gaan goed en worden steeds beter."

Alphabet daalde voorbeurs 1 procent, nadat een kartelzaak werd verloren die was aangespannen door Epic Games. De jury in een rechtbank in Californië vond dat Alphabet een monopolie vasthoudt in de markt voor distributie en betalingen van zijn app-winkel.

Speelgoedmaker Hasbro dropte een bommetje op de markt voor verkopers die zich richten op het feestdagenseizoen. De verkopen blijven tegenvallen en daarom gaat Hasbro 1.100 banen schrappen. De piek van de coronapandemie is al lang voorbij, maar de terugval is ernstiger dan het bedrijf had voorzien. Hasbro verloor 4,4 procent. Concurrent Mattel daalde voorbeurs 2 procent.

AstraZeneca neemt het Amerikaanse IcoVax over voor 1,1 miljard dollar, om zijn pijplijn van vaccins en immuuntherapieën verder te vullen. Het aandeel steeg 1,5 procent in Londen.

Ford gaat volgend jaar ongeveer de helft minder elektrische pick-up trucks van het model F-50 Lightning maken, meldde de autofabrikant.



Investeerder Berkshire Hathaway van Warren Buffett heeft het belang in HP Inc. teruggebracht van 10 naar 5,2 procent. Berkshire had een belang in HP van 97,9 miljoen aandelen. Daarvan heeft het er nu nog 51,5 miljoen over.



Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten maandag hoger. De S&P 500 steeg 0,4 procent op 4.622,44 punten, de Dow Jones index won ook 0,4 procent op 36.404,93 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 14.432,49 punten.