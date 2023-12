Groene claims Unilever onder de loep

(ABM FN-Dow Jones) De Britse marktautoriteit CMA zal een onderzoek doen naar de 'groene' aanspraken die Unilever maakt op bepaalde essentiële huishoudelijke artikelen, waaronder schoonmaakproducten. De toezichthouder wil de claims onderzoeken om zeker te zijn dat klanten niet worden misleid.

"We gaan diep in de claims van Unilever graven om te zien of ze overeind blijven", zei de directeur van de CMA Sarah Cardell. "Als we ontdekken dat ze greenwashen, zullen we actie ondernemen om klanten te beschermen."

De CMA maakt zich zorgen dat Unilever de producten groener voorspiegelt dan ze zijn, omdat het bedrijf soms vage en brede uitspraken doet, die misleidend zouden kunnen zijn voor klanten. Ook worden sommige ingrediënten gepresenteerd op een manier die overdrijft hoe natuurlijk het product is, wat ook een onjuiste of misleidende indruk kan wekken. Zo kan de focus op een enkel onderdeel de indruk wekken dat het gehele product goed is voor het milieu.

Ook is niet altijd duidelijk welk deel van het product of de verpakking recyclebaar is.

Tenslotte gebruikt Unilever kleuren en beelden, zoals groene bladeren, om de algemene indruk te wekken dat het een milieuvriendelijker product is dan het echt is.

Unilever maakt onder andere schoonmaakmiddelen met merken als Cif, Dove, Comfort en Lynx.

De CMA doet breder onderzoek naar het 'groenwassen' van producten door bedrijven en sinds januari ook naar consumptie-artikelen die regelmatig worden gekocht, zoals voeding, schoonmaakmiddelen, toiletpapier en producten voor persoonlijke verzorging zoals shampoo en tandpasta.