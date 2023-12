Amerikaanse inflatie conform verwachting gedaald

Op jaarbasis is de inflatie inderdaad gedaald van 3. 2 in oktober naar 3.1 in november.

Zoals het artikel aangeeft was dit vooraf ook voorzien.



Op maandbasis is de inflatie gestegen van 0.0 in oktober naar 0.1 in november.

Dit was niet vooraf voorzien, want de verwachting was 0.0.

Het artikel geef niet aan dat dit niet conform verwachting was.



Dit lijkt een klein detail. Mij valt de afgelopen maanden echter steeds vaker op dat ABM Financial News bij dit soort details telkens de keuze maakt die het meest positieve beeld geeft.