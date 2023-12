Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag verdeeld, maar zonder grote uitslagen, in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers en het effect daarvan op de renteverwachtingen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 473,70 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 16.776,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,1 procent met een stand van 7.562,36 punten. De Britse FTSE steeg 0,4 procent naar 7.575,12 punten. Goldman Sachs verwacht dat de Fed volgend jaar de rente twee keer verlaagt, met een eerste verwachte verlaging pas in het derde kwartaal. Bank of America verwacht dat de Fed in juni zal beginnen met het verlagen van de rente en Morgan Stanley gaat uit van medio 2024. De consumentenprijzen van de VS worden op maandbasis verwacht vlak uit te komen, Dat was in oktober op maandbasis ook al zo. De kerninflatie loopt naar verwachting op naar 0,3 procent. Oktober kende een kerninflatie van 0,2 procent op maandbasis. Op jaarbasis wordt een inflatie voorzien van 3,1 procent tegen 3,2 procent in oktober. Voor de kerninflatie wordt uitgegaan van een onveranderde 4,0 procent. De Duitse ZEW-verwachtingsindex steeg onverwacht van 9,8 naar 12,8. De verwachting lag op een daling naar 8,0. Olie werd dinsdag iets duurder. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 71,51 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 76,15 dollar werd betaald, een stijging van 0,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0806. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0778 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0766 op de borden.



Bedrijfsnieuws Nokia gaf dinsdag een winstwaarschuwing af voor 2024 en voor 2026. Voor 2026 wordt door Nokia nu een operationele marge van minimaal 13 procent verwacht tegen eerder 14 procent. De verlaging komt na het verlies van een groot contract van AT&T aan Ericsson. De Finnen maakten dinsdag ook de overname bekend van Fenix Group. Nokia noteerde 0,8 procent hoger. Volgens Bernstein worden in 2024 de individuele prestaties van Europese automakers belangrijker dan productiecijfers alleen. Volgens de bank gaat het dan meer om zaken als elektrificatie. Volgens Bernstein zijn bedrijven als Mercedes-Benz en BMW beter bestand tegen prijzenoorlogen dan producenten van auto's uit het lagere segment. Het aandeel Mercedes-Benz noteerde 0,1 procent hoger en BMW 0,2 procent lager. ArcelorMittal steeg dinsdag 1,6 procent. JPMorgan zette de staalreus op de kooplijst met een koersdoel van 30 euro. Het aandeel is momenteel aantrekkelijk gewaardeerd met een sterke balans die een garantie lijkt voor een hoog dividendrendement. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500 steeg maandag 0,4 procent op 4.622,44 punten, de Dow Jones index won ook 0,4 procent op 36.404,93 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 14.432,49 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.