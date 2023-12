Valuta: euro wacht af

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag net boven de 1,08 dollar in afwachting van de Amerikaanse inflatie over november in een week waarin de Fed en de ECB met nieuwe rentebesluiten komen.

"Als de Amerikaanse kerninflatie onder de verwachte 4,0 procent op jaarbasis uitkomt, heb je kans dat de dollar daalt", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van dinsdag tegen ABM Financial News. "De markt zal dan onmiddellijk weer hogere verwachting koesteren voor een vervroeging van een renteverlaging door de Fed. Deze woensdag neemt de Fed weer een rentebesluit. Niemand verwacht een verandering, waarmee de aandacht komt te liggen bij de speech van voorzitter Jerome Powell. Wij denken dat hij zich daarin zeer afwachtend en terughoudend opstelt. De voorzitter van de ECB Christine Lagarde zal naar ons idee daar aanstaande donderdag na het rentebesluit van de ECB op aansluiten", aldus Van der Meer.

De consumentenprijzen van de VS worden op maandbasis verwacht vlak uit te komen, Dat was in oktober op maandbasis ook al zo. De kerninflatie loopt naar verwachting op naar 0,3 procent. Oktober kende een kerninflatie van 0,2 procent op maandbasis. Op jaarbasis wordt een inflatie voorzien van 3,1 procent tegen 3,2 procent in oktober. Voor de kerninflatie wordt uitgegaan van een onveranderde 4,0 procent.

Voordat om 14.30 uur deze inflatiecijfers worden gepubliceerd, komt in de VS nog het ondernemingsvertrouwen van het kleinbedrijf over november naar buiten.

De Duitse ZEW-verwachtingsindex steeg onverwacht van 9,8 naar 12,8. De verwachting lag op een daling naar 8,0.

De euro noteerde dinsdag 0,4 procent hoger op 1,0801 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8587 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent en noteerde op 1,2576 dollar.