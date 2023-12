ArcelorMittal sterkhouder op het Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft ook dinsdagochtend een briesje in de rug.

De AEX steeg rond de klok van half twaalf met 0,2 procent naar 788,37 punten, onder aanvoering van ArcelorMittal.

Net als maandag is het opnieuw een rustige handelsdag. Maar dat weerhoudt beleggers in Europese aandelen er niet van om de rally voort te zetten, zag investment manager Simon Wiersma van ING.

De volumes waren maandag hoger dan gemiddeld. "Blijkbaar zijn de boeken bij veel marktpartijen nog niet gesloten", merkte Wiersma op. En de Nasdaq sloot gisteren op de hoogste stand sinds januari 2022.

Beleggers zijn in afwachting van de laatste rentebesluiten van dit jaar van de Federal Reserve, de ECB en de Britse centrale bank. Voordat het zo ver is, worden er vanmiddag eerst nog inflatiecijfers in de VS gepubliceerd.

Voor de inflatie wordt door economen gerekend op een cijfer van 3,1 procent in november. Dat was 3,2 procent een maand eerder. De kerninflatie zou stabiel zijn gebleven op 4,0 procent.

Volgens de CME FedWatch Tool rekent ruim 98 procent van de markt op een onveranderde rente van 5,25 tot 5,50 procent. Volgens analisten moet het inflatiecijfer van vanmiddag wel heel erg afwijken, wil hier verandering in komen.

Goed nieuws was verder zojuist de verdere stijging van de Duitse ZEW-index.

De euro/dollar steeg dinsdag naar 1,0800 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde 5 basispunten lager op 4,193 procent.

De olieprijs steeg met enkele tienden van een procent.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was ArcelorMittal met een koerswinst van 1,6 procent. JPMorgan zette de staalreus dinsdag op de kooplijst met een koersdoel van 30 euro. Het aandeel is momenteel aantrekkelijk gewaardeerd met een sterke balans die een garantie lijkt voor een hoog dividendrendement.

De 'chippers' deden het vanochtend ook goed, met winsten van 1,1 tot 1,4 procent voor ASMI en Besi. De Philadelphia Semiconductor index steeg maandag met 3,4 procent, mede door een positief rapport van Citigroup over een aantal chipaandelen. "En de goede vooruitzichten op een herstel van de chipmarkt trekt kopers van techaandelen. Wij geven ze geen ongelijk, want hier zit nog veel groei in", denkt Wiersma van ING.

Adyen en ASR waren de grootste dalers met een verlies van een procent.

In de AMX won Inpost 2,2 procent en Air France-KLM 2,1 procent. Alfen werd 1,5 procent duurder. Daarentegen daalden Allfunds en Galapagos met 0,7 en 1,0 procent.

Bij de smallcaps won Kendrion 2,1 procent en Fastned 2,3 procent. Fastned denkt dit jaar geen 60 nieuwe stations te kunnen openen. Het bedrijf verwacht tussen de 53 en 60 nieuwe stations uit te komen. Ongunstige weersomstandigheden in veel van Fastned's markten in de afgelopen maanden hebben invloed gehad op de bouw en netaansluitingen.

B&S daalde met 1,1 procent.