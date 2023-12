FrieslandCampina zet mes in personeelsbestand Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) FrieslandCampina gaat het aantal arbeidsplaatsen met ruim 1.800 verminderen om kosten te besparen. Dit maakte het zuivelbedrijf dinsdag bekend. De beslissing volgt op een studie naar het kostenprofiel door het bedrijf. FrieslandCampina liet eerder al weten dat het vanaf 2026 400 tot 500 miljoen euro aan kostenbesparingen wil realiseren. Daarvan komt volgens de onderneming 180 tot 200 miljoen euro voor rekening van de dinsdag aangekondigde ontslagronde. De ingrepen zijn onderdeel van het strategieplan Expedition 2030. De besparingen zijn volgens het zuivelbedrijf deels nodig om de effecten van inflatie te compenseren. De kostenmaatregelen brengen in 2023 voor 170 miljoen euro aan eenmalige kosten met zich mee. Alle voorgenomen besluiten zijn nog wel onder voorbehoud van het advies van de Centrale Ondernemingsraad en onderhevig aan lokale wet- en regelgeving. Door tegenvallende resultaten in 2023 en de eenmalige kosten die gepaard gaan met de reorganisatie, keert FrieslandCampina over 2023 geen contante nabetaling aan de leden-melkveehouders uit. Bron: ABM Financial News

