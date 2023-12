AEX vlak van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,1 procent in het groen op 787,36 punten, terwijl de Midkap 0,3 procent won. Onder de hoofdaandelen ging ArcelorMittal aan kop met een winst van anderhalf procent naar 24,28 euro. JPMorgan verhoogde het advies voor het staalconcern van Neutraal naar Overwogen met een koersdoel van 30,00 euro. Besi won een procent. In de AMX won Aalberts twee procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group zei dat Morgan Stanley zowel Aalberts als Signify op de kooplijst zette. Signify won 0,3 procent. Allfunds verloor meer dan een procent. In de AScX won B&S bijna een procent. Fastned steeg met een half procent. Fastned denkt dit jaar vermoedelijk geen 60 nieuwe stations te kunnen openen. Het bedrijf verwacht nu tussen de 53 en 60 nieuwe stations uit te komen. Ongunstige weersomstandigheden in veel van Fastned's markten in de afgelopen maanden hebben invloed gehad op de bouw en netaansluitingen. CM.com daalde met 1,4 procent. Bron: ABM Financial News

