Beursblik: JPMorgan verhoogt koersdoel CTP

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft het koersdoel voor CTP verhoogd van 16,00 naar 17,60 euro met handhaving van het Overwogen advies. Dit bleek dinsdag uit een sectorrapport van de zakenbank. De bank beschouwt CTP als het snelst groeiende bedrijf in de portefeuille, dankzij de blootstelling aan Centraal en Oost-Europa. JPMorgan verwacht voor de komende drie jaar bij CTP een winstgroei van 11 procent per jaar. De risico's voor CTP zijn volgens de bank vertraging bij projecten en kostenoverschrijdingen, maar ook een stijging van de rente en tegenwind voor de e-commercemarkt, waar de huurders van CTP in actief zijn. Het aandeel CTP sloot maandag op 15,00 euro. Bron: ABM Financial News

