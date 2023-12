Stoelendans bij Signify Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft CEO Eric Rondolat voorgedragen voor herbenoeming voor een periode van vier jaar, maar ziet wel enkele bestuurders en commissarissen vertrekken. Dit maakte de verlichtingsspecialist dinsdag voorbeurs bekend. CFO Javier van Engelen zal Signify per 1 april volgend jaar verlaten en CCO Maria Letizia Mariani verlaat het bedrijf in mei. Van Engelen is sinds 2020 CFO en heeft besloten het bedrijf te verlaten. Vanwege een nieuw operationeel model dat Signify op 1 december presenteerde, zal de rol van Chief Commercial Officer komen te vervallen. Maar ook in de raad van commissarissen zijn er veranderingen op til. Voorzitter Arthur van der Poel zal in mei 2024 vertrekken. Het voorstel is om Jeroen Drost dan als voorzitter te benoemen. Verder worden Pamela Knapp en Rita Lane voorgedragen voor herbenoeming voor een periode van respectievelijk vier en twee jaar, terwijl Frank Lubnau niet beschikbaar is voor een nieuwe termijn als commissaris. De jaarvergadering van Signify vindt plaats in mei 2024. Op 1 december kondigde Signify aan dat het de eigen organisatie gaat aanpassen en de kosten wil verlagen. "Na de grote transformatie in het afgelopen decennium, nemen we de volgende stap door ons te concentreren op onze vier kernactiviteiten. Drie daarvan, te weten Professional, OEM en Consumer, richten zich op de consument. De vierde is gericht op conventionele lampen", aldus CEO Rondolat destijds in een toelichting. Dankzij de herschikking van de activiteiten kan Signify de kosten verder omlaag brengen in het "huidige klimaat van onzekerheid en volatiliteit". Bron: ABM Financial News

