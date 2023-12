AEX vermoedelijk iets hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich dinsdag op voor een iets hogere opening, in aanloop naar nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,2 procent in het groen.

De AEX zette maandag nog zijn zegereeks voort met een winst van 0,6 procent naar 786,45 punten.

Het was een rustige start van de laatste belangrijke beursweek van het jaar. Woensdagavond komt de Federal Reserve met het laatste rentebesluit van 2023 en een dag later volgen de Europese Centrale Bank en de Bank of England. In geen van de gevallen verwacht de markt een verandering van de rente.

Ook Wall Street wist maandag de weg omhoog te vinden, met een winst voor hoofdgraadmeter S&P 500 van krap een half procent.

Vandaag zullen alle ogen om 14:30 gericht zijn op de Amerikaanse inflatie in november. Dit cijfer zal de laatste aanwijzing zijn voor de Federal Reserve voor het vaststellen van het rentebesluit een dag later.

Voor de inflatie wordt door economen gerekend op een cijfer van 3,1 procent in november. Dat was 3,2 procent een maand eerder. De kerninflatie zou stabiel zijn gebleven op 4,0 procent.

"Er was bezorgdheid dat de veerkracht van de Amerikaanse economie de terugkeer naar de inflatiedoelstelling van 2 procent zou vertragen, maar de inflatiedruk is [waarschijnlijk toch] afgenomen", zei analsit Michael Hewson van CMC Markets in een vooruitblik.

De afgelopen tijd speculeerde de markt dat de eerste renteverlaging mogelijk al in maart 2024 zou kunnen volgen, maar na het sterke Amerikaanse banenrapport van vrijdag, is de kans hierop wel wat afgenomen. Zo'n 40 procent van de markt denkt momenteel aan een eerste renteverlaging in maart. Dat was voor het banenrapport nog een kleine meerderheid.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank verwacht dat de Fed vanaf juni volgend jaar de beleidsrente weer stapsgewijs naar beneden brengt.

Lichtgroene koersen in Azië

De Aziatische beurzen noteerden vanochtend eensgezind hoger, maar de winsten bleven bescheiden.

De Japanse Nikkei 225 koerste 0,2 procent hoger naar 32.862 punten, terwijl Sydney, Seoel en Hongkong circa een half procent klommen. Shanghai noteerde fractioneel in het groen.

In India scherpte de Nifty 50 index wederom zijn hoogste stand ooit aan. De hoofdindex is dit jaar al 16 procent gestegen en de beurswaarde van de aan de Indiase beurs genoteerde ondernemingen is nu hoger dan Hongkong, waar de Hang Seng index dit jaar juist bijna 18 procent is gedaald.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend 0,7 procent hoger op 71,83 dollar per vat, na een vlak koersverloop maandagavond in New York.

Naast de Amerikaanse inflatiecijfers hebben beleggers om 11:00 uur ook aandacht voor onder meer de publicatie van de Duitse conjunctuurindicator ZEW-index.

Bedrijfsnieuws

JPMorgan verhoogde het advies voor ArcelorMittal van Neutraal naar Overwogen met een koersdoel van 30,00 euro. De Amerikaanse zakenbank zette ook vastgoedfonds CTP op de kooplijst, met een koersdoel van 17,60 euro.

Verder wees handelaar Bert van der Pol van Today's Group op twee rapporten van Morgan Stanley. De bank zette zowel Aalberts als Signify op de kooplijst.



Fastned denkt dit jaar vermoedelijk geen 60 nieuwe stations te kunnen openen. Het bedrijf verwacht nu tussen de 53 en 60 nieuwe stations uit te komen. Ongunstige weersomstandigheden in veel van Fastned's markten in de afgelopen maanden hebben invloed gehad op de bouw en netaansluitingen.

Marel benoemde Arni Sigurdsson met onmiddellijke ingang tot CEO. Sigurdsson volgt Arni Oddur Thordarson op, die in november om persoonlijke redenen opstapte. Sigurdsson was sinds die tijd ad interim-CEO.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag 0,4 procent op 4.622,44 punten, de Dow Jones index won ook 0,4 procent op 36.404,93 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 14.432,49 punten.