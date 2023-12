Nieuwe opdracht voor Nedap Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Zwitserse sportmerk On heeft Nedap geselecteerd voor een wereldwijd RFID-project. Dit maakte de onderneming uit Groenlo bekend zonder financiële details te verstrekken. Nedap zal het iD Cloud-platform inzetten in de fabrieken, magazijnen, distributeurs en winkels van On. "Op deze manier kan On elk item van bron tot consument volgen en traceren. Dit leidt tot verbeterde processen in magazijnen en winkels en beschermt producten tegen verkoop binnen niet-geautoriseerd markten", aldus Nedap. Bron: ABM Financial News

