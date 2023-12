Lichtgroene koersen in Azië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden dinsdagochtend eensgezind hoger, maar de winsten bleven bescheiden. De Japanse Nikkei 225 koerste 0,2 procent hoger naar 32.862 punten, terwijl Sydney, Seoel en Hongkong circa een half procent klommen. Shanghai noteerde fractioneel in het groen. In India scherpte de Nifty 50 index wederom zijn hoogste stand ooit aan. De hoofdindex is dit jaar al 16 procent gestegen en de beurswaarde van de aan de Indiase beurs genoteerde ondernemingen is nu hoger dan Hongkong, waar de Hang Seng index dit jaar juist bijna 18 procent is gedaald. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend 0,7 procent hoger op 71,83 dollar per vat, na een vlak koersverloop maandagavond in New York. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een nipt hogere start, in aanloop naar nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.