Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van nieuwe inflatiecijfers uit de VS, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond.

Vermoedelijk zal dit inflatiecijfers niet afwijkend genoeg zijn om de Fed woensdag op andere gedachten te brengen.

Volgens de CME FedWatch Tool rekent meer dan 98 procent van de markt op het handhaven van de rente op 5,25 tot 5,50 procent.

IG voorziet een openingswinst van 27 punten voor de Duitse DAX en een plus van 13 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 7 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag overwegend hoger geëindigd, alleen de Londense beurs bleef wat achter.

Afgelopen weekend bleek uit overheidscijfers dat de consumentenprijzen in China in november harder zijn gedaald, net als de producentenprijzen.

"De op één na grootste economie ter wereld worstelt met deflatie en een afnemende binnenlandse vraag", concludeerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Deze deflatoire impuls dreigt ook in de eurozone, aldus Hewson, maar niet iedereen bij de Europese Centrale Bank lijkt dit in te zien.

"Hoewel men deze zorgen over deflatie langzaam begint te erkennen, lijken ze op dit moment nog niet serieus genomen te worden", merkte Hewson op.

De ECB komt donderdag met zijn rentebesluit, net als de Bank of England. De Federal Reserve komt woensdagavond al met het laatste monetaire besluit van 2023. Wijzigingen in het beleid van de drie grote centrale banken worden niet voorzien. De markt is vooral benieuwd naar aanwijzingen over wanneer de rentes in 2024 zullen worden verlaagd.

Volgens obligatiebelegger Pimco is de markt te optimistisch wanneer ze liefst zes renteverlagingen door de ECB inprijzen voor komend jaar.

"Wij blijven sceptisch of de ECB de rente zo snel zal verlagen als de markt verwacht, omdat de vooruitzichten voor de onderliggende inflatie onzeker blijven", aldus portfoliomanager Konstantin Veit.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt ging Sartorius fier aan kop, met een plus van bijna 3 procent. Ook Siemens zat duidelijk in de lift. Siemens Energy stond juist onder druk, net als hekkensluiter Zalando, die beide 2,5 procent verloren in de DAX.

In Parijs deed Sanofi goede zaken, met een winst van bijna 2 procent, terwijl Publicis aan kop ging met een winst van ruim 2,5 procent. Alstom leverde bijna 3 procent in en ook luxemerken als Kering en Pernod Ricard stonden in de CAC 40 onder druk, net als de Franse banken. Worldline liftte mee op het recente optimisme rond sectorgenoot Adyen en steeg anderhalf procent.

Adyen kreeg een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux, nadat het aandeel van de betaalspecialist vorige week op een aantal kooplijsten werd gezet. Adyen steeg maandag ruim 2,5 procent in Amsterdam.

In Brussel daalde Solvay 29 procent, terwijl het afgesplitste onderdeel Syensqo bijna 19 procent won op zijn eerste beursdag.

Euro STOXX 50 4.543,94 (+0,5%)

STOXX Europe 600 473,70 (+0,3%)

DAX 16.794,43 (+0,2%)

CAC 40 7.551,53 (+0,3%)

FTSE 100 7.544,89 (-0,1%)

SMI 11.130,36 (+0,5%)

AEX 786,45 (+0,6%)

BEL 20 3.704,21 (+0,3%)

FTSE MIB 30.426,58 (+0,1%)

IBEX 35 10.198,00 (-0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat dinsdag een groene opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag licht hoger geëindigd en handhaven zich daarmee rond de hoogste standen van dit jaar.

De indexen in New York begonnen de week aanvankelijk vrij ingetogen "na de winsten van afgelopen vrijdag, toen de S&P500 op het hoogste niveau van dit jaar sloot", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Gedurende de sessie wisten de indexen echter op te veren.

Na een rustige maandag staan later in de week een aantal belangrijke items op de rol: inflatiecijfers uit de Verenigde Staten op dinsdag en het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Ook de Amerikaanse producentenprijzen en detailhandelsverkopen plus de wekelijkse steunaanvragen kunnen op de aandacht van beleggers rekenen.

Voor de inflatie wordt gerekend op een niveau van 3,0 procent in november, van 3,2 procent een maand eerder. De kerninflatie zou stabiel zijn gebleven op 4,0 procent.

"Nu de dreiging van een shutdown van de Amerikaanse overheid is uitgesteld tot januari, lijken de economische risico's voor de Amerikaanse economie af te nemen. Er was bezorgdheid dat de veerkracht van de Amerikaanse economie de terugkeer naar de inflatiedoelstelling van 2 procent zou vertragen, maar de inflatiedruk is afgenomen", zei Hewson in een vooruitblik.

De inflatiedata zullen vermoedelijk weinig invloed hebben op het rentebesluit van de Fed dat woensdagavond bekend wordt gemaakt. De centrale bank zal ook nieuwe economische ramingen vrijgeven, net als een actuele dot plot.

"Het wordt interessant om te zien in welke mate Fed-leden rekenen op een ‘zachte landing’, waarbij de inflatie verder onder controle komt zonder de economie al te veel te schaden. Financiële markten hebben dit scenario alvast omarmd waarbij er gerekend wordt met een viertal verlagingen van 0,25 procent [in 2024]. We merken op dat deze aanname wispelturig is door wisselende economische data", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen in een vooruitblik.

De afgelopen tijd speculeerde de markt dat de eerste verlaging mogelijk al in maart 2024 zou kunnen volgen, maar na het Amerikaanse banenrapport van vrijdag, is de kans op snelle renteverlagingen wel afgenomen. Zo'n 40 procent van de markt denkt momenteel aan een eerste renteverlaging in maart. Dat was voor het banenrapport nog een kleine meerderheid.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank verwacht dat de Fed vanaf juni volgend jaar de beleidsrente weer stapsgewijs naar beneden brengt.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg licht, tot 4,23 procent. De prijs voor een vat WTI-olie schommelde maandag rond 71 dollar.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Macy's steeg ruim 19 procent, na berichtgeving van onder meer The Wall Street Journal en CNBC dat investeerders bereid zijn om een bod te doen op de warenhuisketen van 5,8 miljard dollar, of 21 dollar per aandeel. Sectorgenoten Nordstrom en Kohl's stegen ruim 7 procent.

HP Inc kreeg een adviesverhoging van Evercore en won ruim 3 procent. Pinterest kreeg een adviesverhoging van RBC en steeg ruim een procent.

Cigna steeg bijna 17 procent, nadat de zorgverzekeraar een grote aandeleninkoop aankondigde. Een overname van Humana lijkt daarmee van de baan. Humana daalde een procent.

Boeing heeft een kandidaat gevonden om topman David Calhoun op te volgen. Het betreft oudgediende Stephanie Pope. Zij wordt maandag mogelijk tot COO benoemd. Het aandeel steeg bijna anderhalf procent.

Occidental Petroleum neemt CrownRock over voor 12 miljard dollar. Dit werd maandag bevestigd, nadat The Wall Street Journal vorige maand al melding maakte van een mogelijke deal. Dankzij de overname kan Occidental gelijke tred houden met concurrenten die onlangs grote deals hebben aangekondigd. Zo nam Exxon Mobil recent Pioneer Natural Resources over voor 60 miljard dollar en kocht Chevron voor 53 miljard dollar Hess. Occidental sloot een procent in de plus.

Oracle opende maandag nabeurs de boeken. De omzet kwam onder de verwachting uit en de groei van de clouddiensten viel terug in het tweede kwartaal. Het aandeel verloor in de nabeurshandel op Wall Street 9 procent. In aanloop naar de resultaten steeg Oracle nog meer dan een procent.

S&P 500 index 4.622,44 (+0,4%)

Dow Jones index 36.404,93 (+0,4%)

Nasdaq Composite 14.432,49 (+0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag in het groen.

Nikkei 225 32,876,63 (+0,3%)

Shanghai Composite 2.992,06 (+0,0%)

Hang Seng 16.301,72 (+0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0769. Maandagavond stond het muntpaar op 1,0766.

USD/JPY Yen 145,42

EUR/USD Euro 1,0769

EUR/JPY Yen 156,60

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - November (NL)

06:30 Inflatie - November (NL)

06:30 Internationale handel - Oktober (NL)

08:00 Werkloosheid - Oktober (VK)

08:00 Handelsbalans - Oktober (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - December (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - November (VS)

14:30 Inflatie - November (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten