Iets meer faillissementen in november

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal faillissementen is in november licht gestegen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er werden, voor zittingsdagen gecorrigeerd, zeven bedrijven meer failliet verklaard dan in oktober, een stijging van 2 procent. De trend van het aantal faillissementen is ruim een jaar stijgend. In de eerste elf maanden van 2023 zijn ongeveer 56 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode van 2022. Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in november 287 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 56. Dat is evenwel 11 procent minder dan in oktober. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in november de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag. Bron: ABM Financial News

