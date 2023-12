Oracle groeit minder hard Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Oracle heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar een hogere omzet behaald die wel onder de verwachting uitkwam, terwijl de groei van de clouddiensten verder terugviel. Dit bleek maandag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse cloudspecialist. Toch was CEO Safra Catz positief over het kwartaal dat eindigde op 30 november. "Onze cloudbedrijven hebben nu een jaarlijkse omzet van bijna 20 miljard dollar en de vraag naar clouddiensten blijft groeien op een ongekend niveau. De zaken gaan goed en worden steeds beter." Bij Cloud Services, dus infrastructuur en applicaties, groeide de omzet afgelopen kwartaal met 25 procent, na een groei van 30 procent in de drie maanden tot eind augustus. In de drie maanden tot eind mei bedroeg de groei nog meer dan 50 procent. De totale omzet van het bedrijf steeg op jaarbasis van 12,3 miljard naar 12,9 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 13 miljard dollar. Oracle boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 2,5 miljard dollar, ofwel 0,89 dollar per aandeel, in vergelijking met 1,7 miljard dollar, ofwel 0,63 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst bedroeg 1,34 dollar per aandeel. Hier rekenden analisten op 1,33 dollar per aandeel. Het aandeel Oracle daalde maandag in de elektronische handel nabeurs 9 procent. Bron: ABM Financial News

