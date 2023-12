Olieprijs stabiliseert rond 71 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gestabiliseerd rond 71 dollar. Bij een settlement van 71,32 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,1 procent duurder. De consumentenprijzen in China daalden in november met 0,5 procent en daarmee harder dan in de maand ervoor. Het was tevens de sterkste daling in drie jaar. De dalende prijzen in China zijn opnieuw een bewijs van een afnemende vraag naar industriële grondstoffen zoals olie in 's werelds op een na grootste economie. En met een groot deel van Europa in of nabij een recessie, blijven de vooruitzichten voor de wereldwijde vraag somber, zei Mike O'Rourke van JonesTrading. "China vertraagt, Europa zit in een recessie of staat op het punt van een recessie en de Amerikaanse economie vertraagt, maar niet zo veel als op andere plaatsen," zei de marktstrateeg. Aan de aanbodzijde twijfelen marktkenners of de leden van OPEC+ zich zullen houden aan de vrijwillige productieverlagingen in het eerste kwartaal van 2024, die eind vorige maand werden aangekondigd. Beleggers blijven sceptisch of de productieverlagingen zullen leiden tot een aanzienlijke daling van het aanbod, zei Rania Gule van XS.com. "Dit verhoogt de verwachtingen van productiegroei van niet-OPEC-landen en vergroot de zorgen over een overaanbod in het komende jaar", aldus de marktanalist. Volgens RBC Capital Markets blijven de olieprijzen volatiel en richtingloos totdat de markt duidelijk bewijs ziet met betrekking tot de vrijwillige productieverlagingen van OPEC+. Omdat de productieverlagingen pas volgende maand worden geïmplementeerd en de productiegegevens op landenniveau pas na januari volgen, zullen het twee volatiele maanden worden voordat er voorlopige duidelijkheid is, denkt RBC. OPEC komt woensdag met zijn maandrapport, het Internationaal Energieagentschap donderdag. Ook inflatiecijfers uit de VS op dinsdag en het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag kunnen de oliemarkten de komende dagen in beweging zetten. Bron: ABM Financial News

