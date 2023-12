Europese beurzen stijgen door

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag overwegend hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 473,70 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,2 procent op 16.794,43 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,3 procent in de plus bij een stand van 7.551,53 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent lager op 7.544,89 punten.

De Aziatische sessie toonde maandag een verdeeld beeld, nadat afgelopen weekend uit overheidscijfers bleek dat de consumentenprijzen in China in november harder zijn gedaald, net als de producentenprijzen.

"De op één na grootste economie ter wereld worstelt met deflatie en een afnemende binnenlandse vraag", concludeerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Deze deflatoire impuls dreigt ook in de eurozone, aldus Hewson, maar niet iedereen bij de Europese Centrale Bank lijkt dit in te zien.

"Hoewel men deze zorgen over deflatie langzaam begint te erkennen, lijken ze op dit moment nog niet serieus genomen te worden", merkte Hewson op.

De ECB komt donderdag met zijn rentebesluit, net als de Bank of England. De Federal Reserve komt woensdagavond al met het laatste monetaire besluit van 2023. Wijzigingen in het beleid van de drie grote centrale banken worden niet voorzien. De markt is vooral benieuwd naar aanwijzingen over wanneer de rentes in 2024 zullen worden verlaagd.

Volgens obligatiebelegger Pimco is de markt te optimistisch wanneer ze liefst zes renteverlagingen door de ECB inprijzen voor komend jaar.

"Wij blijven sceptisch of de ECB de rente zo snel zal verlagen als de markt verwacht, omdat de vooruitzichten voor de onderliggende inflatie onzeker blijven", aldus portfoliomanager Konstantin Veit.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0743 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde licht hoger op 4,26 procent. De Duitse variant daalde licht, tot 2,27 procent.

Olie werd iets goedkoper.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt ging Sartorius fier aan kop, met een plus van bijna 3 procent. Ook Siemens zat duidelijk in de lift. Siemens Energy stond juist onder druk, net als hekkensluiter Zalando, die beide 2,5 procent verloren in de DAX.

In Parijs deed Sanofi goede zaken, met een winst van bijna 2 procent, terwijl Publicis aan kop ging met een winst van ruim 2,5 procent. Alstom leverde bijna 3 procent in en ook luxemerken als Kering en Pernod Ricard stonden in de CAC 40 onder druk, net als de Franse banken. Worldline liftte mee op het recente optimisme rond sectorgenoot Adyen en steeg anderhalf procent.

Adyen kreeg een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux, nadat het aandeel van de betaalspecialist vorige week op een aantal kooplijsten werd gezet. Adyen steeg maandag ruim 2,5 procent in Amsterdam.

In Brussel daalde Solvay 29 procent, terwijl het afgesplitste onderdeel Syensqo bijna 19 procent won op zijn eerste beursdag.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot verdeeld.