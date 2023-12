AEX zet zegereeks voort Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag hoger gesloten en zo bleef de stijgende trend intact. De AEX won 0,6 procent op 786,45 punten. Het was een rustige start van de laatste belangrijke beursweek van het jaar. Woensdagavond komt de Federal Reserve met het laatste rentebesluit van 2023 en een dag later volgen de Europese Centrale Bank en de Bank of England. In geen van de gevallen verwacht de markt een verandering van de rente. "We verwachten geen rentewijzigingen, maar er zal aandachtig worden geluisterd naar de aansluitende persconferenties en gezocht worden naar hints op de volgende stappen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Een ander belangrijk richtpunt zijn de Amerikaanse inflatiecijfers van dinsdagmiddag, aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. "In het najaar was het credo nog 'langer hoog' voor de rente. Dat 'langer' kan nu weer wat ingekort worden", denkt Aben. Analisten van Monex Europe denken dat de Fed de rente in mei 2024 zal gaan verlagen. En de ECB zal dit al in april zijn. De euro/dollar daalde maandag naar 1,0743 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde licht hoger op 4,27 procent. Olie werd ruim een half procent goedkoper. Stijgers en dalers Koplopers in de AEX waren Besi en Adyen met winsten van 1,7 en 2,6 procent. Na Jefferies en Citi, verhoogde vandaag ook Kepler Cheuvreux het koersdoel voor Adyen naar 1.400 euro. NN was de grootste daler, maar met een bescheiden verlies van 0,3 procent. In de AMX won OCI 4,4 procent en Allfunds 2,8 procent. AMG en Air France-KLM verloren 1,7 en 1,8 procent. Smallcap ForFarmers steeg 3,2 procent en Sif met 5,7 procent. Daarentegen verloren TomTom en Ebusco 2,7 en 3,2 procent. Wall Street Aan het einde van de Europese beursdag noteerden de Amerikaanse indices rond de slotkoersen van afgelopen vrijdag. Bron: ABM Financial News

