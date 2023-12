Occidental Petroleum neemt CrownRock over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Occidental Petroleum neemt CrownRock over voor 12 miljard dollar. Dit werd maandag bevestigd, nadat The Wall Street Journal vorige maand al melding maakte van een mogelijke deal. Omdat Occidental de overname deels in aandelen betaalt, zal het voor 1,7 miljard dollar aan gewone aandelen uitgeven. Occidental zal ook het kwartaaldividend verhogen met 0,04 dollar naar 0,22 dollar, vanaf februari 2024. Dankzij de overname kan Occidental gelijke tred houden met concurrenten die onlangs grote deals hebben aangekondigd. Zo nam Exxon Mobil recent Pioneer Natural Resources over voor 60 miljard dollar en kocht Chevron voor 53 miljard dollar Hess. Met CrownRock krijgt Occidental toegang tot het westelijke deel van het olierijke Permian Basin, aldus het bedrijf. Occidental zei dat de aankoop ongeveer 170.000 vaten olie-equivalent per dag zou toevoegen aan haar productie in 2024, samen met ongeveer 1.700 nog te ontwikkelen locaties. De transactie moet in het eerste kwartaal van 2024 worden afgerond. Het aandeel Occidental steeg maandag bijna een procent. Bron: ABM Financial News

