Media: investeerders doen bod op Macy's

Beeld: Macy's

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Macy's stijgt maandag sterk op berichten dat investeerders de warenhuisketen voor bijna 6 miljard dollar willen kopen en van de beurs willen halen. Arkhouse Management en Brigade Capital Management zouden 5,8 miljard dollar bieden. Dat is 21 dollar per aandeel, schreef onder meer The Wall Street Journal en CNBC. Dat levert een premie op van 21 procent op de slotkoers van vrijdag van 17,39 dollar. Het aandeel steeg bijna 20 procent in de elektronische handel voorbeurs. Volgens de investeerder is Macy's ondergewaardeerd. Het bod zou al zijn besproken met het bestuur van het bedrijf. De zakenkrant kreeg nog geen commentaar van de partijen. Bron: ABM Financial News

