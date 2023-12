AEX houdt winst vast Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs blijft de jaarwinst verder uitbouwen. Maandag aan het einde van de ochtend steeg de AEX met 0,1 procent naar 782,37 punten. Veel richtinggevend nieuws is er vandaag niet. De bedrijfsagenda is leeg, ook voor de rest van de week. Beleggers kijken vooral al uit naar de laatste rentebesluiten van dit jaar. Woensdagavond is de beurt aan de Amerikaanse Federal Reserve en donderdag volgen de centrale banken van Europa en het Verenigd Koninkrijk. Van geen van de centrale banken verwacht de markt een wijziging in het rentebeleid. "We verwachten hier niet heel erg veel vuurwerk [van de Fed]. Waarschijnlijk wil Powell nog niet praten over renteverlagingen en zal hij benadrukken dat de Fed zich laat leiden door de data", aldus marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank. De euro/dollar steeg licht naar 1,0775. Olie werd iets goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX was Adyen opnieuw de koploper met een koerswinst van 2,3 procent. Kepler Cheuvreux verhoogde maandag het koersdoel voor Adyen naar 1.400 euro, nadat Jefferies en Citi dit vorige week ook al deden. Besi won 1,0 procent, terwijl Unilever en Prosus bijna een procent daalden. In de AMX won Signify 0,9 procent en ging daarmee aan de leiding. Alleen Corbion verloor meer dan een procent. Smallcap ForFarmers ging 3,6 procent hoger, maar TomTom daalde met 2,0 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.