Beursblik: ING verlaagt koersdoel Basic-Fit

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Basic-Fit verlaagd van 43,75 naar 40,00 euro en haalde het aandeel van zijn favorietenlijst, vanwege aanhoudende onzekerheden voor de korte termijn, maar herhaalde wel het koopadvies. Dat meldde de bank maandag in een rapport. Positieve aanjagers voor de korte termijn, die nodig zijn voor een plekje op de favorietenlijst, ziet ING onvoldoende. De analisten verwachten dat de ledengroei bij Basic-Fit tot eind dit jaar traag blijft, onder meer door enkele aanpassingen van de abonnementsprijzen in Frankrijk. De grote vraag is wat het eerste kwartaal van 2024 zal brengen, maar het huidige economische klimaat helpt niet. Voor de langere termijn is ING wel erg positief over een groeiversnelling, terwijl het aandeel goedkoop lijkt, omdat de recente daling van de rentes voor Basic-Fit niet resulteerde in koerswinst. Normaal is het aandeel juist wel rentegevoelig, aldus ING. Het aandeel Basic-Fit daalde maandag met 0,1 procent naar 27,64 euro. Bron: ABM Financial News

