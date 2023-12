AEX vlak van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong fractioneel in het groen op 782,48 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen won alleen Adyen meer dan een procent, na een koersdoelverhoging door Kepler Cheuvreux. Vorige week kwamen Jefferies en Citi ook al met positieve rapporten voor de Amsterdamse betaalspecialist. Unilever sloot de rij met een verlies van 0,8 procent. In de AMX won Galapagos anderhalf procent. Het biotechbedrijf presenteert deze dagen verschillende onderzoeksresultaten tijdens een congres. AMG en Flow Traders verloren circa een procent. In de AScX won ForFarmers anderhalf procent. Kendrion daalde met 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

